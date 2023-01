Perros rescatados llegan a streaming

El escritor francés Anatole France dijo: “Hasta que no hayas amado a un animal una parte de tu alma permanecerá dormida” y eso es algo que la conductora Erika Fernández sabe muy bien. Desde que conoció a Homero, un perro de la calle que estaba desamparado en las afueras de una televisora donde ella trabajaba, su vida cambió.

Erika se convirtió en rescatista de perros abandonados después de haber salvado a Homero. Ahora, la joven tiene 80 animales bajo su cuidado.

“Era el amor de mi vida, el perro más guapo, más loco, más torpe y amoroso del mundo, él fue el primer contacto que tuve de pensar: ‘yo necesito ayudarte, yo te voy a ver bien’, llegó muy mal y con él me bastó para trabajar por todos los perros. Hoy siento que todos los perros son míos, pero él en particular me enseñó mucho”, recuerda Fernández.

Homero murió por la pirotecnia, pues su estruendo provoca ansiedad y puede causar paros cardiacos a los perros, que escuchan con más intensidad que los humanos. Pero por él y los otros perros desamparados, la colombiana emprendió la fundación Amor sin raza, que le busca una vida amorosa a los rescatados.

Hace tres años decidió grabar su labor para hacer el piloto de un programa de televisión que le hizo llegar a Lemon Studios, con la esperanza de llevar este mensaje de empatía a la audiencia.

“Soy terca y yo sabía que esto era muy necesario, lo hice soñando que alguien lo iba a comprar, que alguien iba a decir: ‘esto es un contenido importante’, entonces Eri Sánchez, que es una de mis mejores amigas y es productora y rescatista, creyó en mi proyecto”, cuenta.

Durante 2022, Erika pausó su carrera como conductora en Fox Sports para dedicarse de lleno a grabar el programa La loca de los perros, que estrena mañana en ViX+. A través de ocho capítulos guiará a los espectadores en el caso de ocho rescatados y las labores que desempeña, por ejemplo en una clínica de prevención de enfermedades para las mascotas, o el servicio de esterilización para evitar la sobrepoblación.

“Quiero que vean mi día a día como rescatista, que no es la realidad de muchos rescatistas porque yo he sido muy bendecida con todo el trabajo que he hecho y me ha dejado ayudar. No todos los rescatistas tienen la misma suerte”, reconoce.

Tras el estreno, Fernández espera regresar a la pantalla también con su otra faceta de conductora, pues este es el motor para que pueda seguir ayudando con su fundación.

“Extraño muchísimo la cámara, extraño todo eso y espero que me lleguen muchas oportunidades para seguir siendo la voz de los perros desde lo que amo hacer, que es el entretenimiento y espero que vengan muchas oportunidades porque yéndome bien a mí, a todos los perros les va bien”, señala.