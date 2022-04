Molesto por inventarle cosas de su vida, Pepillo Origel ha salido al paso de los rumores que afirman sostuvo relación sentimental con Eduardo Verástegui, cuando éste comenzaba su carrera.

Fue la youtuber Patti Limon quien dijo que Origel fue una de las primeras personas con quien el actor y productor de cine, al que calificó de arribista y convenenciero, tuvo romance.

"(Verástegui) Es llegar arriba a través de las personas que son importantes, por ejemplo me atrevo a decir porque lo sé, que uno de sus inicios en el medio del espectáculo fue con un romance que tuvo con una persona muy importante, que si te pones a pensar, fue conveniencia, Pepillo Origel", aseguró Limon en la emisión Chisme No Like.

Origel reacciona

Ahora, desde su canal de youtube, el conductor aseguró que todo es un invento y que no entrará en la polémica.

"Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mi lo quieran decir, que digan misa. A mi ya no me importa, yo ya vivo, ya estoy en otro mundo", indicó.

"Que digan que si ando, que si no ando, que si anduve, que no anduve, que si fui, que si no fui, ay ya, digan misa, lo que quieran, de verdad ya ni me molesta, pero eso que dijeron de mi, eso no es cierto", subrayó.

Verástegui comenzó su carrera en 1994, cuando tenía 20 años, al grabar con el grupo de pop Kairo el álbum Signo del tiempo; para luego seguir con una breve aparición como solista en los albores de este siglo.

En 1998 tuvo su debut actoral en "Una luz en el camino" y después brincó a EU donde participó en producciones como "Charmed". En 2006 decidió producir la cinta "Bella", a la que han seguido "Crescendo" y "Little Boy", todas de contenido social y espiritual.

Origel, en tanto, ya tenía trayectoria en el periodismo de espectáculos cuando en 1996 fue llamado a conducir Ventaneando, de TV Azteca, donde permaneció dos años antes de ser contratado por Televisa.



