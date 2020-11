Pepe Aguilar prueba su capacidad creativa en show

Para Pepe Aguilar la virtud de un músico recae en su capacidad de abarcar la mayor cantidad de aspectos a la hora de crear su música. El cantante de 52 años es también compositor, músico, productor y empresario, con un legado familiar en la música mexicana heredado por su padre, Antonio Aguilar y su madre Flor Silvestre.

A los tres años debutó como cantante durante un concierto de su papá en el Madison Square Garden, de Nueva York, y aunque en sus inicios probó en el rock, desde 1990 incursionó en el regional mexicano, género que hoy considera poco representado.

“A la música mexicana creo que le faltan muchas cosas, lo primero es intérpretes, intérpretes que estén comprometidos con la música, más que sus ganas de ser relevantes o tener muchos likes o vender mucho dinero o ser famosos, más que eso debe de gustarles la música mexicana, hacen falta más artistas en esta onda”, afirmó Pepe Águilar en conferencia de prensa.

El cantante ha heredado el gusto por la música a sus hijos, Leonardo y Ángela, quienes están forjando una carrera como solistas. Leonardo, el mayor, afirma que la honestidad es el valor principal que ha aprendido de su padre y que no hace música por seguir una tendencia.

“Para llegar al punto de fama en el que hemos crecido toda nuestra vida, viendo el trabajo de mi papá, faltan décadas, si es que llegamos. Mantenemos el piso dándonos cuenta de lo que nos falta por recorrer”, reconoció.

En mayo, el intérprete de “Prometiste” y “Miedo” fue parte de una controversia por afirmar que la música que hace la juventud actualmente es mediocre, sin embargo, en el género regional tiene esperanzas.

“Hace años que no veía a gente virtuosa en los instrumentos musicales como estoy viendo a los jóvenes ahora, aunque la música que toquen no me llene tanto, no importa, están volviendo a comprometerse con la música a base de tocar bien, al rato será de cantar bien, al rato seguirá de escribir bien”, consideró.

“No quiero decir que todo mundo escribe mal o canta mal, sino que en este momento la música regional mexicana se está cargando de gente que toca otra vez; durante años no se trataba de eso, sino de que te fabricaran un disco y fueras a explotar a la gente que consumía lo que fuera”.

Junto a sus hijos, presentará este 27 de noviembre su espectáculo Mexicano hasta los huesos, con el que pretende enaltecer la tradición mexicana de Día de Muertos. Es una forma de reinventarse en época de pandemia y la oportunidad de presentar un espectáculo de gran producción en streaming.