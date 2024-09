Los Latin Grammy ya anunciaron a las y los artistas que están nominados en sus 58 categorías y, entre ellos, se encuentran Pepe Aguilar y su sobrina, Majo Aguilar, quienes competirán por la estatuilla de "Mejor álbum de música ranchera/mariachi".

La música regional mexicana continúa conquistando la industria musical, pues este año, durante su 25° edición, son muchas las categorías dedicadas a este género.

Entre los exponentes del regional que han sido reconocidos por destacarse con sus producciones discográficas más recientes, se encuentran Chiquis, Luis Ángel "el Flaco", Julión Álvarez, Grupo Frontera, Intocable, Natanael Cano, Peso Pluma, Pesado y Carín León, por mencionar algunos.

Pero una de las categorías que más ha llamado la atención es, sin duda, la que premiará al "Mejor álbum de música ranchera/mariachi", pues en ella están nominados dos integrantes de la dinastía Aguilar; Majo y su tío Pepe.

La joven de 30 años fue nominada por su tercer álbum, titulado "Mariachi y Tequila (Deluxe)", mientras que el intérprete de "Por mujeres como tú", entró a la contienda con su "Que llueva tequila", el disco número 32 que ha lanzado en su carrera.

En esa misma categoría, los Aguilar también compiten contra de Alejandro Fernández, con "Te llevo en la sangre" y "Romances eternos", producción del Mariachi Sol de México de José Hernández.

Cabe destacar que Ángela y Leonardo Aguilar también están dentro de la lista de nominados.

La joven entró en la categoría de "Álbum del año" con "Boleros", mientras que Leo fue nominado, juntoa su hermana menor, por la colaboración que hicieron con Becky G en el tema "Por el contrario".

La relación entre Majo y los Aguilar no es muy cercana, como ella misma ha reconocido en más de una ocasión, expresando que su tío nunca la convocó a colaborar con ellos en las giras "Jaripeo sin fronteras" y "Jaripeo hasta los huesos", sin embargo, asegura que no es un tema que le cause conflicto, pues para ella es importante consolidar su carrera por sí misma.

Hace una semanas, también confió a la prensa que no fue invitada a la boda de Ángela con Christian Nodal y que, de hecho, ni siquiera tenía conocimiento de la noticia, de la que se enteró hasta que las imágenes de la celebración comenzaron a circular en internet.

