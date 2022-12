Penélope Menchaca pide a Santa Claus que entregue carta que escribió a su nieto hasta el cielo

Penélope Menchaca tuvo la oportunidad de comunicarse con Santa Claus, desde la distancia, para hacerle una única y especial petición; hacerle llegar una carta hasta al cielo a su nieto Carlo, quien lamentablemente perdió la vida, luego de una dura batalla contra una enfermedad cardíaca, por lo que la conductora pidió fuerza y aliento para Yania, su hija mayor y la madre del pequeño.

No cabe duda que la Navidad y las fiestas decembrinas representan una época del año en que las familias se unen para compartir, generando un halo de bienestar y tranquilidad en los hogares, sin embargo, no todo es dicha, sobre todo para aquellas y aquellos que perdieron un familiar recientemente, pues su ausencia representa un vacío en los corazones de quienes más los aman y mantiene presentes en sus recuerdos.

Esta situación es a la que se enfrenta actualmente Penélope Menchaca, mejor conocida por su participación como presentadora en “12 corazones”, pues hace pocos días, cuando se integró al elenco del programa “Hoy día” compartió con sus compañeras del matutino la noticia de que, hace tres meses, Carlo, hijo de Yania, su hija mayor, había fallecido cuando tenía tan sólo nueve meses de nacido.

Menchaca habló de su perdida, después de que Andrea Meza y Adamari López mostraran un video que Yania le había mandado a su madre para desearle éxito en el nuevo proyecto que está por emprender, esto debido a que su hija mencionó una frase que llamó mucho la atención:

“Felicidades en tu nuevo programa, sé que te va a ir de maravilla, nada más quería decirte que te amo y que sigas brillando tan fuerte como esa estrella que está del lado de la luna", expresó Yania en un video que grabó desde el interior de su automóvil.

Penélope no pudo evitar mostrarse conmovida por el mensaje de su hija, de la cual es muy unida, pues cuando Carlo falleció, la conductora tomó la decisión de abandonar México y la conducción de "Venga la alegría”, para mudarse cerca de su hija, quien reside en Italia, y acompañarla en su duelo.

Sin embargo, los motivo por los que se fue de nuestro país no se supieron hasta ahora, cuando sus compañeras de “Hoy día” le preguntaron quién era esa estrella que Yania había mencionado en el video.



Fue así que Menchaca no pudo contener las lágrimas y, desconsolada, habló del padecimiento que aquejó a Carlo desde que nació, un problema cardiaco, que lo mantuvo en un estado de salud cambiante, pues recordó que hubo unos momentos en que su nieto parecía evolucionar pero, más tarde, empeoraba, situación que resultó muy difícil para la familia.

Por ello, cuando en otra emisión de “Hoy día”, en la que Santa Claus se comunicó directamente al programa para conocer los deseos que las y los integrantes del show tenían para esta Navidad, la conductora le hizo saber a Papá Noel que lo único que deseaba este año era que le hiciera llegar una carta a su nieto Carlo, pues sentía que era necesario para toda la familia de Menchaca hacerle llegar esas palabras al pequeño.

A continuación, la conductora leyó la carta en voz alta, conmoviendo a Santa, quien perdió el aliento y las palabras, luego de que Penélope terminara su petición:

“Carlo: Cuando tu mami esté dormida esta noche, entra en ese mundo de sueños y cuéntale que cada vez que ella dice tu nombre tú la escuchas, que cada vez que llora porque no puede tenerte en sus brazos, que llora porque no puede verte crecer, que sufre por todos esos cumpleaños que no podrán celebrar y esos momentos que jamás vivirán.

Déjale saber que tú estás a su lado secando sus lágrimas, cuéntale que sabes lo valiente y fuerte que es, que recuerdas todas las canciones, los juegos y los besos con los que llenaba de alegría tus días. Confiésale que no se te olvida todo lo que luchó por ti y que nadie podrá borrar el recuerdo de cuánto te amo.

Yo sé que aunque tu corazón no fue lo suficientemente fuerte para este mundo, ella tiene uno tan grande que hará latir el tuyo por siempre", leyó entre lágrimas.

Por su parte, Santa le expresó que hay personas que llegan al mundo por un corto tiempo para cumplir una misión, por lo que estaba seguro que Carlo llegó a sus vidas y se despidió pronto de ellas por una razón en especial.

