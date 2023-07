Películas sobre la vida de Gloria Trevi que puedes ver antes de que se estrene su bioserie

Cuando Carla Estrada anunció que comenzaría a trabajar en la bioserie de la vida de Gloria Trevi, en colaboración de la cantante, sorprendió a la audiencia, debido a que, a lo largo de todos estos años, la cantante había evitado en ahondar en los detalles que rodearon una de las épocas más dolorosas de su vida; cuando trabajó a lado de Sergio Andrade y fue acusada de ser su cómplice por los delitos corrupción de menores, secuestro y violación, sin embargo, existen películas que narra esa faceta de la intérprete de "Zapatos viejos" que, pese a que no cuentan con su autorización, calcan parte de la historia que se contó en los medios comunicación cuando el escándalo se dio a conocer.

Desde hace unos meses, y como nunca antes, la cantante regiomontana ha abierto su corazón con sus fans al hablar de lo que nunca antes habló, el tiempo que vivió cerca de Sergio Andrade, quien fuera su productor musical por varios años y, aunque a su lado, Gloria se hizo de mucha fama y dio a conocer algunos de sus más exitosos temas, hasta la fecha, fuera de los escenarios vivía una realidad que nadie se imaginaba, a lado de un grupo de jóvenes que aspiraba a alcanzar una carrera tan reconocida como la de Trevi, sin embargo, esas expectativas no pudieron cumplirse, pues se convirtieron en victimas de las manipulaciones y abusos del productor musical.

Muchos abusos se dieron a conocer en 1999, con la publicación de "La gloria por el infierno" libro de Aline Hernández, exesposa de Andrade, en el que narraba los abusos de los que fue víctima junto a otras jóvenes, cuando eran menores de edad. Sin embargo, las declaraciones vaciadas en esa obra no alcanzaron el ruido suficiente, sin hasta que, ese mismo año, Teresita de Jesús Gómez, la madre de Karina Yapor, una de las jóvenes que estudiaba en la academia de Andrade, acusó al compositor mexicano de haber secuestrado a su hija quien, además, había tenido un bebé a lado de Sergio.

Lee también: Buscarán indagar en la salud mental de Ricky Martin como parte del proceso judicial contra su sobrino

"Bienvenida al clan" (2000)

Fue al poco tiempo de que las investigaciones de las autoridades comenzaron que, en el 2000, el director de cine Carlos Franco estrenó la cinta "Bienvenida al clan", título que hacía alusión a la forma en que se dio a conocer el caso en medios de comunicación, el cual era presentado como "el Clan Trevi-Andrade" y que, en la actualidad, ha sido señalado como una descripción equivocada, sin perspectiva de género, debido a que, en ella, se carga la misma responsabilidad de los acontecimientos a una de las víctimas y a su abusador.

Esta película, que se encuentra disponible en YouTube, es protagonizada por Dulce María que, en esa época, tenía 15 años. Sin embargo, la integrante de RBD no da vida a Gloria, sino a una joven -cuyo nombre es Aleshaí que, con muchos problemas familiares, escapa de su realidad escuchando la música de la intérprete de "Pelo suelto", que en esa cinta es denominada como "Milena" hasta que tiene la oportunidad de audicionar para el productor musical de su cantante favorita, el cual es interpretado por Manuel Ojeda y del que se convierte en una de sus víctimas, ya que, a pesar de que su madre está atenta y cerca de su hija, no advierte los abusos que vive la joven.

Dentro del reparto de esta cinta también se encuentran figuras reconocidas como la actriz Isaura Espinoza y el actor Odiseo Bichir. La película se estrenó el primero de enero del 2000, en ese momento, llamado "nuevo siglo" y fue producida por Rodolfo de Anda y el actor Andrés García.

De acuerdo con lo que se informó en ese año, por agencias de noticias como Notimex y Reuters, la película de Franco se basó en investigaciones oficiales. El productor de Anda, quien falleciera en 2010, explicó él y García habían aceptado el proyecto debido a que no retrataba la vida ni de Gloria ni la de Andrade, pues no estaban ni interesados en ahondar en las vidas de personas que no conocían, sino reflejar una problemática ya alertar a las y los jóvenes y sus familias.

Lee también: ¿Qué le pasó a Bárbara Torres, tras accidente en la cocina de "LCDLFM"?

Gloria (2014)

Fue hasta 14 años más tarde, cuando se estrenó "Gloria", una cinta que desde que fue anunciada causó la expectativa de la audiencia, debido a que, en principio, contó con la participación de Gloria Trevi aunque, finalmente, se decidió por no dar su aprobación, debido a que no estuvo de acuerdo con el trato que se hizo con parte de la historia, lo mismo que sucedió con Aline quien, en esta cinta, es retratada como una clase de antagonista que se insinúa al productor musical, representación que ha sido muy criticada pues, en esa época, Hernández no tenía más que 15 años.

A diferencia de lo que retrata "Bienvenida al clan", esta película dirigida por el cineasta suizo Christian Keller sí concentra la historia en la vida tanto de Gloria como de Sergio y, por supuesto, de María Raquenel Portillo, así como de otras jóvenes que vivieron a lado de Andrade, mientras se forjaban en lo que él contaba a sus familiares que era una supuesta academia de formación artística que, más adelante, las convertiría en famosas cantantes.

La actriz Sofía Espinosa dio vida a Trevi y fue muy elogiada por la crítica por su interpretación; Andrade fue interpretado por Marce Pérez -mejor recordado por su actuación en "Amores perros"; y "Mary Boquitas" fue encarnada por Tatiana del Real.

La cinta estuvo basada en la obra de la escritora Sabina Berman, la cual también se encargó de adaptar el guión de la película, quien basó su texto en entrevistas con Trevi y otras personas que estuvieron involucradas en este caso, sin embargo, cuando Trevi desautorizó la filmación de esta cinta, llegó a negar el haber conocido a la dramaturga, quien afirma que sostuvo conversaciones grabadas con la cantante a lo largo de más de dos años, sin embargo, no sólo se basó en su testimonio para escribir la obra, sino que también tomó en cuenta otras voces y las diferentes versiones de los hechos que le fueron narradas.

La puedes ver en Netflix o Prime Video.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc