Pedro Pascal se convierte en un galán y paraliza corazones con esta producción de fotos lejos de la pantalla

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más buscados. Su paso por series exitosas como “The last of us” y “The mandalorian” han llevado a que se vuelva la estrella mimada de Hollywood. Pero su faceta actoral no es la única que se lleva todos los aplausos, él también se ha probado como modelo.

Al actor le ha tocado ser tapa de varias revistas. Entre pose y pose, Pedro Pascal también ha dado cuenta que tiene todo para ser modelo. Incluso hace un tiempo fue contratado por una marca de perfume para presentar una nueva fragancia. Ese fue el día exacto en el que se presentó en los Cines Capitol de España e hizo su debut en el mundo de las pasarelas.

Por aquellos años, Pedro Pascal protagonizaba “Juego de tronos” donde le daba vida al príncipe Oberyn Martell. Su fama internacional iba en ascenso. “Para mí ha sido un auténtico placer trabajar con Loewe Perfumes, la campaña ha quedado increíble, me gusta mucho el resultado”, reconoció cuando le preguntaron por la campaña.

De origen chileno, Pedro Pascal nunca buscó ser un galán, esto es simplemente algo que se le fue dando mientras su carrera avanzaba. “¿Por qué les gusta un viejo como yo?”, ha llegado a preguntarse cada vez que la prensa se acerca a él y le consulta por el tema. Sin embargo, el mundo lo ama.



Basta con mirar los mensajes que le hicieron a Pedro Pascal en su última publicación en redes sociales para notar el fanatismo que genera. Sin dudas, y sin proponérselo, el actor paralizó los corazones del fandom con esta producción de fotos para una importante revista internacional. “Este nivel de sexy es ilegal, señor”, “Hot”, “Usted me gusta mucho”, son tan solo algunos de los comentarios que le dejaron.