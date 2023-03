Pedro Pascal: esta estrella de la música es su amor platónico

Pedro Pascal es uno de los actores del momento y así lo presumió en la 95° entrega de los premios Oscar, celebrada el pasado 12 de marzo en el Kodak Theatre de Hollywood. El protagonista de “The Last of Us” acudió acompañado de su hermana, Javiera Balmaceda Pascal, y entregó junto a Elizabeth Olsen el premio al mejor “Corto Documental”.

El actor chileno se robó todas las miradas en su paso por la gala más importante de Hollywood. Pero también protagonizó un momento gracioso cuando lo estaban entrevistando en el afterparty. El artista que también participó de “Game of Thrones” estaba concediendo una entrevista a Vanity Fair e interrumpió sus declaraciones por creer haber visto a Rihanna.

Pascal interrumpió abruptamente a Amelia Dimoldenberg en la alfombra roja, quien estaba haciéndole una corta entrevista acerca de su presente. Todo marchaba bien hasta que el histriónico de 47 años se distrajo al ver a Rihanna.



Cabe mencionar que la cantante que transita su segundo embarazo, había acudido a la ceremonia para interpretar su canción nominada al Oscar “Lift Me Up”.“¿Esa es Rihanna?”, fue la expresión de quien encarna a Joel en “The Last of Us”.



pedro pascal is definitely a rihanna stan pic.twitter.com/8tBQwyolHQ — (@gabgonebad) March 13, 2023

El actor y la reportera voltearon para ver si se trataba de ella, la buscaron entre la multitud, pero definitivamente no había sido la intérprete de “Umbrella” quien había pasado cerca. “Literalmente te empujaría fuera del camino”, dijo Pedro con total admiración y cariño por su ídola de la música. La respuesta de Amelia Dimoldenberg fue de lo más graciosa y acompañó el sentimiento de su entrevistado: “Si no lo hicieras, no lo entendería”.