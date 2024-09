Con su melena larga y rebelde, Paulo Londra salió al escenario del Pepsi Center en su regreso oficial a la Ciudad de México, luego de casi 5 años de ausencia debido a una disputa con su antigua productora, la cual le impidió presentarse y lanzar nueva música durante tres años.

Energético y sonriente, con una mirada incrédula y una actitud casi inocente, Londra cautivó de nuevo a sus fanáticos capitalinos. Conmovido, les preguntaba si realmente estaba ocurriendo: “¿Volvimos, México? ¿Volvimos, sí o no?”.

Aunque algo tímido al pedirles que levantaran las manos, con el apoyo de su DJ logró encender el ánimo de las casi 8 mil personas presentes en el show de ayer 28 de septiembre.

Foto: Ocesa.

El concierto comenzó con el clásico “Tal vez”, en el que Londra bailaba pausadamente, pero con una voz clara y nítida, casi idéntica a sus grabaciones de estudio, mientras mostraba su destreza para rapear con soltura cuando la canción lo requería.

El momento más emotivo llegó cuando interpretó su sesión con Bizarrap, el tercer tema de la noche. Esta canción marcó su regreso oficial a los estudios tras el parón, y en ella hace una declaración clara de su vuelta:

“Porque siento que yo alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté, puedo decir que volví

Porque siento que yo alguna vez me perdí

Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”.

Foto: Ocesa.

El público, emocionado, cantaba al unísono con el argentino mientras coreaban su nombre con entusiasmo: “¡Paulo, Paulo, Paulo!”.

A mitad del show, después de pasar por momentos emocionantes y canciones de trap con letras más agresivas, Londra se tomó un respiro e invitó a cuatro fanáticos al escenario para compartir un momento especial. Les regaló fotos y camisetas si lograban encestar un balón en una canasta improvisada.

El cierre estuvo a cargo de sus grandes éxitos, como “Nena Maldición” y “Adán y Eva”, con los que los fans terminaron de desgarrarse la garganta después de más de dos horas de espectáculo.

Foto: Ocesa.

Antes de despedirse del escenario, Londra sorprendió al anunciar en la pantalla principal su participación en el Flow Fest de este año, confirmando su presentación el 24 de noviembre como el primer artista sorpresa del evento en 2024.