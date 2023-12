Paul Stanley y Joely Bernat celebraron su boda en secreto: Lo que se sabe

A un año de que Paul Stanley, hijo del fallecido conductor Paco Stanley, compartiera la noticia de su compromiso con la modelo mexicana Joely Bernat, la cual surgió durante unas románticas vacaciones por Europa en enero, ahora se revela que la pareja ha dado el "sí" en una ceremonia muy íntima.

Fue en el programa "Cuéntamelo ya!" donde se anunció que los enamorados elegirían la temporada navideña para hacer realidad uno de sus sueños. A pesar de que ambos han mantenido un perfil discreto en las redes sociales y no han emitido un comunicado oficial o publicaciones al respecto, las conductoras del show televisivo felicitaron a los recién casados.

La boda civil aparentemente tuvo lugar entre el 22 y 24 de diciembre, contando con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Historia de amor de Paul Stanley y Joely Bernat

Hace casi ocho años, Paul y Joely se conocieron por primera vez mientras trabajaban para Don Francisco en su programa "Sábado gigante". Mientras Stanley era uno de los conductores secundarios, Bernat desempeñaba el papel de maestra de pasarela para las modelos que aparecían en el programa, ya que en 2013 fue Miss Mundo Dominicana y tenía experiencia en trabajos relacionados con la imagen de figuras televisivas.

En esa época, Paul buscaba ganarse al público latino en Estados Unidos, mientras que Joely participaba en proyectos que la ayudaran a cubrir sus gastos y el alquiler de su departamento en Nueva York. Cuando Stanley se acercó a pedirle asesoría durante una grabación del programa, ella aceptó de inmediato, aunque la forma en que se acercó a ella fue mediante una artimaña poco convencional.

En una entrevista, Joely recordó: "Un día estoy dando clases detrás de cámaras, de repente alguien se acerca con sus lentes, no lo conocía, no sabía quién era. Estoy yo con mis tacones y mi short, y me dice: 'Soy modelo de Calvin Klein, ¿me podrías dar clases de pasarela, por favor?', pero con una seguridad increíble. Yo dije 'ok'".

En esa misma charla, la pareja compartió que se llevaban muy bien, y Paul mencionó que la clave para mantener una relación tan duradera era aprender a decir "sí" a las peticiones de la pareja, tal como lo hace con Joely.

¿Cómo le pidió Paul Stanley a Joely que se casaran?

La propuesta fue como sacada de una escena de película. Los tortolitos hicieron un viaje por París, donde Paul se arrodilló para pedirle a la modelo que compartiera el resto de su vida con él, una petición a la que Bernat asintió. Joely siempre ha expresado el profundo amor que siente por Stanley, o "bae", como cariñosamente le llama.

"Estuve a punto de arrepentirme [...], estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. Mis hermanos y amigos estaban allí animándome, y bueno, ¡se hizo y se cumplió!", declaró Paul a "Hoy".

Paul Stanley, su novia Joely Bernat y sus perritos son una gran familia. Ahora, Chéster, se ha convertido en un ángel perruno.

