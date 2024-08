Desde que Arath de la Torre confrontó a Mario Bezares en "La casa de los famosos México", asegurando que ya no tenía nada más que dar al reality después de contar lo sucedido alrededor de su encarcelamiento y posterior liberación tras el asesinato de Paco Stanley, en redes sociales posicionaron a Paul en trending topic, ¿por qué?

Resulta que por comentarios de Ricardo Peralta y Mariana Echeverría, más la confrontación de Arath a Mario, hicieron pensar a varios cibernautas que Paul Stanley les había "encargado" a sus amigos que hicieran lo posible para sacar a Mario Bezares.

Cuando la prensa cuestionó al conductor de "Hoy" sobre como su amigo Arath confrontó a Mario, Paul aplaudió a De la Torre, días después Paola Durante, la primera eliminada de la Casa, y quien también estuvo en la cárcel acusada de estar involucrada en el asesinato de Stanley, estuvo en "Hoy" y se vio cara a cara con Paul, el encuentro fue cordial y hasta se dieron un abrazo.

Paul responde a los señalamientos que lo involucran con Bezares

Paul Stanely ha contado en varias ocasiones que desde que murió su padre, hace 25 años, él y Mario Bezares no han vuelto a hablar, en aquel momento, Bezares le dio su teléfono y le ofreció que cualquier cosa podría llamarlo, Paul lo hizo pero asegura que nunca le respondió.

A diferencia de lo que pasó con Paola Durante, con Mario no ha habido ningún acercamiento, ni cuando recientemente Mario estuvo en "Hoy" donde bailó el famoso "Gallinazo" y Paul brilló por su ausencia.

Hace unas horas, el hijo de Paco Stanley que está por convertirse en padre de una niña, reaccionó en X (antes Twitter) , sobre lo que se dice en redes sobre él y su supuesta injerencia en el reality, confesó que le hubiera gustado haber sido sido trending hace un año, cuando él estaba en "La casa de los famosos", y no ahora cuando sólo se de dedica a cocinar.

"Amiguitos buenas noches yo estuve hace un año en #LCDLFMX afortunadamente ya no estoy concursando, ojalá hubiera sido trending en ese momento, en una de esas me quedaba unas semanas más, pero perdón… ahora sólo sigo cocinando", se lee.

Cibernautas reaccionaron a su comentario con respuestas apoyándolo y otras criticándolo.

"Pues en vez de tirarle hate desde afuera a Mario hubieras de platicar con él, él si convivió con Paco". "Eso no nos interesa, ¿le dijiste a Ricardo que le hiciera la vida imposible a Mario o no? Solo eso queremos saber. Gracias". "Nene pues cuida tus amistades que te hunden porque por ahí nos esteramos que mandaste recado para que traten feo a la gente (Mayito)". "Eso le hubieras dicho a tu amiga Mariana, para que no nominara a mario por que tu se lo pedistes! #LCDLFMX". "Mariana no es buena compañía mi querido Paul, o sea ella dijo que no eras su Bes Friends y también dijo que TÚ les pediste acabar con ... ya sabes quién ... absado con esas amistades", se lee.

Mario Bezares, por segunda ocasión, está nominado y podría salir de "La casa de los famosos" este domingo.

rad