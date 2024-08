Paul Stanley y el resto del elenco del programa "Hoy" tienen a su favorito dentro de "La casa de los famosos México", se trata de Arath de la Torre, quien ha librado varias nominaciones y que es uno de los favoritos para llegar a la recta final del reality.

Dentro del Team Mar, al que pertenece Arath, también se encuentra Mario Bezares, otro de los favoritos del público y con quien Paul Stanley no tiene relación, sino malos recuerdos relacionados con la muerte de su papá Paco Stanley, quien fue asesinado hace 25 años.

Paul, conductor el matutino de Televisa ha contado en varias ocasiones que Bezares nunca se acercó a él tras el fallecimiento de su padre, a pesar de que ambos conductores eran amigos; Stanley, que entonces tenía 13 años, recuerda que el día del velorio de Paco habló con Mario, quien el pasó su número personal de teléfono, el cual resultó ser falso.

Stanley no ha aplaudido las ocasiones en las que Mario Bezares ha comentado sobre el polémico caso del asesinato de su papá, Mario estuvo en la cárcel dos años acusado del asesinato, sin embargo, por falta de pruebas fue liberado y absuelto.

Le piden a Paul Stanley que supere a Mario Bezares

Aunque Paul Stanley ha tratado de poner distancia con el tema Mario Bezares en "La casa de los famosos México", como parte del programa "Hoy" ha tenido que dar su opinión y mencionar a sus favoritos, y al igual que mucha gente, Stanley apoya al Team Mar, y en específico a Arat de la Torre, incluso, en una dinámica del programa, ha nominado a Mario.

En redes sociales cibernautas lo cuestionan sobre su sentir o su percepción hacia Mario Bezares, así como su opinión sobre el asesinato de su papá y la relación con Mario, algo que al aprecer ya lo tiene harto.

A través de un mensaje en X, Paul recordó que cuando su padre murió él sólo tenía 13 años y que la gente lo molesta mucho con ese tema.

"Chingan mucho con el tema, tenía 13 añitos. Sólo no normalicemos algo trágico todos son jueces y creen tener la razón no mam**. Respeten y si quieren apoyar el caso está abierto", escribió.

Cibernautas le dieron respuesta a su mensaje pidiéndole que simpatice con Mario, quien está aprovechando al máximo esta que para muchos es una "segunda oportunidad".

Paul Stanley, sobre la muerte de su papá.

"La neta ya fuera de todo, como dices tenías 13 años, y el está viviendo también algo tormentoso, incluso peor, por que él aún seguía aquí y la vida se le vino encima, perdió todo, y su también tenia hijos que cuidar, proteger y velar. Y tú solo por que te dio el número mal, le has guardado un rencor tremendo, ponte a pensar que no estaba en su mejor momento, lo último en que preocuparse era por ti, tú tenias a los tuyos, pero él tenía que velar por su familia, salir de todo el rollo en el que estaba. Y como dices, tú solamente tenias 13 años, cómo pretendías que se hiciera cargo de ti, si ni tu papá en vida lo hizo y mira que va desde el respeto", se lee.

Otros usuarios respaldan la actitud de Paul hacia el tema Mario Bezares-Paco Stanley, y consideran que si actualmente Mario y Arath tienen una buena mancuerna en el reality sólo es porque así les conviene, pero fuera de él no creen que su amistad siga.

"Entiendo a Paul, igual Mario no tuvo que ver pero estuvo raro, tanto que fue a la cárcel, igual no creo que Mario y Arath sean amigos afuera, se unieron por el juego y serán finalistas pero hasta ahí". "Es muy fácil para la gente juzgar algo que no vivieron. Hablan del caso como si lo hubieran vivido en carne propia, recuerden que Paul habla de su padre y ustedes de alguien que empezaron a admirar hace un mes. Sólo es cuestión de no cuestionar su sentir, él está en todo su derecho".





