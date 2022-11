Paul Stanley, conductor en las mañanas y "Sultán de la birria" por las noches

Paul Stanley se encuentra en una de sus mejores etapas, colmado de trabajo y amor se ha consolidado como empresario en lo que respecta al negocio restaurantero, pues hace unos días inauguró el tercer negocio de birria del que está a cargo, acompañado de su prometida, Joely Bernat, y grandes amigos del medio artístico.

Desde hace un tiempo, el conductor de “Hoy”, Paul Stanley, incursionó en el mundo de los negocios, probando suerte en la apertura de restaurantes, los cuales le han traído mucho éxito, pues acaba de abrir su tercer “birriería”, como compartió en un clip del matutino, donde se puede ver al conductor acompañado de sus amistades, seres queridos y de las y los comensales que estaban listos para probar la “mejor birria”, según estimaron sus compañeras y compañeros del programa.

Lee también: Eduin Caz, de Grupo Firme, responde a los abucheos durante el medio tiempo de la NFL: “Cuando quieran les llenamos el estadio”

Famosos acuden a comer birria con Paul Stanley

El pasado viernes, Stanley cortó el cordón de su nueva sucursal, ubicada en Avenida Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, en la que estuvieron presentes algunas de sus amistades más entrañables. Nos referimos a Jorge “Burro” Van Rankin, Raúl “Negro” Araiza, y Mauricio Mancera, quienes fueron de los primeros que pudieron probar del platillo que da nombre a este restaurante, “Birria del Pacifico”.

El conductor se dijo muy emocionado por la oportunidad de abrir otra birriería y agradeció, también, la compañía de sus amigos, quienes han estado presentes en su emprendimiento como empresario. Otro de los aspectos que resaltó fue que, a través de sus negocios, también se abre la oportunidad de generar más empleos y apoyar a la población desempleada: “Damos la posibilidad de dar más trabajo, es un ganar-ganar”.

Entre mariachis, micheladas, tragos y la mejor compañía, los invitados de Paul dirigieron unas palabras a su amigo, como fue el caso de Raúl Araiza, el cual le mandó un mensaje a Stanley, al expresarle que espera que haya birria gratis para él, de aquí a que acabe el 2023.

Por su parte, Burro Van Rankin le deseo que siguiera sumando logros y resaltó que el cariño de las personas que viven en Neza es maravilloso y el sazón de la birria delicioso, por lo que pronosticó que el negocio marchara de exitosamente.

Otro de los presentes fue Yurem, quien reconoció que emprender un negocio no es nada fácil, por lo que externó el gusto que sentía de que Paul esté cumpliendo sus sueños.



Lee también: Una ola de memes y hasta reclamos dejó Harry Styles tras su primer concierto en México

Prometida de Paul lo acompaña a la inauguración de su birriería



Foto: Instagram

Finalmente, su prometida Joely Bernat dedicó un emotivo mensaje a su pareja, de la cual dijo sentirse muy orgullosa:

“Amor, muchas felicidades. Sabes que aquí estoy para ti siempre. Hoy, mañana, whenever… I´m here for you. Te amo mucho, babe”.

Cabe resaltar que la birría no es el único negocio por el que Paul ha apostado, pues desde hace unos años también cuenta con un restaurante italiano, llamado Spiritello.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc