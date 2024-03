Paul Stanley aclara los polémicos comentarios que hizo sobre Ricardo Casares: "jamás me burlaría"

El programa de Televisa "Cuéntamelo ya!" ha estado envuelto en el escándalo después de que, en su emisión de fin de semana, los conductores hicieran algunos desafortunados comentarios sobre el infarto que sufrió Ricardo Casares.

Todo ocurrió el pasado 2 de marzo, cuando en uno de los segmentos, Roxana Castellanos, Paul Stanley y Juan José Ulloa abordaron de manera irónica una entrevista que ofreció Pato Borguetti y en la que hablaba del estado de salud Casares; incluso se refirieron a éste como "un tal Ricardo o Casares" y "uno de los 400 conductores de 'Venga la alegría' que si no está, no pasa nada".

Estas apalabras desataron la furia de las redes sociales y a los conductores comenzaron a lloverles fuertes críticas en las que los tachaban de "poco empáticos", "irrespetuosos" y "poco profesionales". Ahora, es Paul quien decidió hacer frente a la polémica y defenderse de sus detractores.









La tarde de este jueves, y a su salida de las instalaciones de Televisa, el hijo del fallecido Paco Stanley fue abordado por varias cámaras y micrófonos y, más serio que de costumbre, aseguró que ni el ni sus compañeros se burlaron de la grave situación de salud por al que atravesó Casares: "tienen que ver bien el video porque nunca nos burlamos de lo que le pasó. La gente que me conoce, sabe bien que nunca me burlaría de la desgracia de alguien", dijo en entrevista con Eden Dorantes.

Aunque admitió que tal vez la producción tuvo el "mal tino" de retomar un asunto tan reciente, también se dijo convencido de que lo que realmente descontroló todo fue el trato que le dieron algunos medios: "Lo más cañón es que muchos pseudoperiodistas de las redes sociales toman los que les conviene y es lo que suben; entonces, al final al que ching*n es a uno", expresó.

Stanley también reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Casares y que, de haber cometido cualquier falta de respeto, asumiría la responsabilidad de sus actos: "No me siento culpable, porque en ningún me burlé de él. Si la hubiera cagado, lo hubiera reconocido y le pido una disculpa; pero ni me burlé y él (Ricardo) saque que le guardo un gran aprecio", finalizó.









Hasta el momento, el conductor de "Hoy" es el único integrante del programa que ha salido a hablar al respecto.

