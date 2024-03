Le llueven críticas al programa "Cuéntamelo ya!" por burlarse del infarto que sufrió Ricardo Casares

Los conductores del programa "Cuéntamelo ya, al fin" se han convertido en el blanco de fuertes críticas por parte de los usuarios de Instagram, luego de que este pasado fin de semana hablaran, de manera irónica, sobre el infarto que sufrió Ricardo Casares, presentador de TV Azteca, a pocos minutos de salir al aire.

Todo sucedió durante la emisión del sábado 2 de marzo, cuando en uno de los segmentos Roxana Castellanos, Paul Stanley y Juan José Ulloa, retomaron el incidente que vivió Casares y que lo llevó a permanecer hospitalizado por casi una semana.

Castellanos, caracterizada de su personaje Deyanira Rubí, llamó a Patricio Borguetti "un héroe sin capa" por salvar la vida de su compañero, a quien se refirió como "un tal Ricardo Casares"; mientras que Stanley agregó que el también reportero de espectáculos era uno de los “400 conductores que tiene Venga la Alegría”.

Pero los desafortunados comentarios no terminaron ahí, Ulloa se unió a sus compañeros y aseguró que Casares no tenía tanta relevancia dentro de la producción de la competencia: “Digamos que él es como el ‘Juanito’ (un personaje del programa), pero de allá. O sea que está, pero si falta, no pasa nada”.









Al término del programa, los televidentes decidieron recurrir a las redes sociales para reprobar las acciones del elenco, pues aunque saben que esta sección se caracteriza por tener cierto humor ácido, aseguraron que fue de muy mal gusto haber hablado de esta manera de una situación tan delicada y hasta les exigieron ofrecer una disculpa pública.

"Que mal se vieron con sus comentarios ofensivos en contra de Ricardo Casares, con la salud no se juega", "Deberían burlarse de cosas chuscas, no de una tragedia. Casares casi muere", "Ojalá que jamás les toque una situación como la de Ricardo Casares. Que nefastitos", "Son unos nacos, ¿cómo se atreven a burlarse de una situación de salud tan delicada? Que poca sensibilidad o profesionalismo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, ninguno de los conductores ha respondido a los ataques y el programa tampoco ha hecho ninguna declaración al respecto.

¿Cuál es el estado de salud de Ricardo Casares?

La mañana del pasado 26 de febrero, Ricardo Casares sufrió un infarto que lo llevó a someterse a un cateterismo de emergencia. Por varios días, el conductor se mantuvo en el área de terapia intensiva; sin embargo, su pronta mejoría le concedió el alta médica tras una semana hospitalizado.

La mañana de ayer, Casares se comunicó con sus compañeros, a quienes agradeció su pronta reacción y habló, además, de como esta experiencia le ha cambiado la vida: "Los primeros días preguntaba yo: '¿Por qué me pasó esto?, si no tomo, si no como carne, si no como grasas saturadas ni embutidos?', pero esa pregunta la tienen que contestar próximamente mis médicos; yo tengo que responderme ¿para qué me pasó?", dijo.

Asimismo, explicó que aunque a está fuera de peligro, no se reincorporará al matutino de forma inmediata, pues estará bajo un tratamiento de rehabilitación para fortalecer sus funciones cardiacas.





