Pato Levy tuvo antojo de un helado de grosella antes de morir, revela su novia

La última persona que vio con vida a Pato Levy fue su novia Axel Fink, quien descubrió el cuerpo de su amado al poco tiempo de fallecer, por lo que contó a los medios cómo fueron los últimos momentos del hijo menor de Talina Fernández.

“Sus últimas palabras fueron: ‘buenas noches, quiero un helado de grosella’, fue lo último que escuché de su boca. Él no presintió nada, todo igualito, cenar rico, dormimos juntos con la tele prendida, nada diferente y ya no despertó, fue mucho antes de que me diera cuenta”.

La joven comentó que el músico se fue feliz y lo describió como un hombre maravilloso, quien amó a sus hijos, a cada una de las novias que tuvo y la gente que lo acompañó.

Lee también: Familia de Pato Levy lo despide a puerta cerrada

“Siete años maravillosos de acompañarnos, reir, bailar, cantar, de amarnos mucho. Yo todavía no lo proceso bien, me da muchísima pena, ya está feliz, con su mami”, mencionó después de su velorio.

Él aceptaba la muerte, dijo Fink, e incluso él decía constantemente que ésta viniera “véngase para acá”, pues nunca tuvo miedo y decía que si se iba a morir que fuera en “chinga” y se le cumplió.

“Nada especial (pidió cuando él trascendiera) más que poner mucha música, estoy sacando su batería, guitarra, su cuadro de Homero, su banda favorita, le voy a hacer una ofrenda de mucho amor que le tuve y ya”.

Lee también: Pato Levy “se quería ir con Talina”: Horacio Villalobos

La familia Levy Fernández, comentó, que sigue en shock por esta pérdida casi a un año de la muerte de Talina Fernández, aunque sienten el cariño que tienen los medios de comunicación, concluyó.

rad