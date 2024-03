Pato Borghetti, ¿molesto con "Cuéntamelo ya" por burlarse de Ricardo Casares y el infarto que padeció?

Pato Borghetti niega estar enojado con las y los conductores de "Cuéntamelo ya", luego de que hace unas semanas hicieran chistes en torno al infarto que Ricardo Casares sufrió, pues asegura que pudo hablar con la producción del programa y, cualquiera malentendido, ya ha quedado aclarado.

El argentino fue captado en su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, a poco de abordar un vuelo con destino a Canadá, país que visitará por primera vez junto a Gia, se segunda hija, quien cumplió 8 años el pasado sábado.

¿Rocco y Odalys Ramírez? (su hijo y esposa)

El actor contó que su esposa tuvo que quedarse en la capital para cumplir sus compromisos de trabajo, por lo que él y su hija aprovecharon para emprender un viaje en el que puedan crear recuerdos que le pertenezcan sólo a los dos, pues para él es importante vivir compartir momentos de calidad, de manera individual, con cada uno de sus hijos.

Entre los compromisos que Odalys tiene que cumplir es con la emisión del programa "Cuéntamelo ya", en el que aparece de lunes y viernes.

¿Pato Borghetti, enojado con el programa de su esposa?

De hecho, este programa de revista entró en polémica hace unas semanas, luego de que hiciera mofa del infarto agudo que atravesó Ricardo Casares, compañero de Pato en "Venga la alegría", y por el que tuvo que ser trasladado a urgencias con la ayuda del argentino, que fue quien llamó a la ambulancia y estuvo a punto de manejar el vehículo en el que el periodista llegó al hospital.

Fue durante una de sus emisiones de fin de semana, en la que no aparece Odalys, en la que Roxana Castellanos, Paul Stanley y Juan José Ulloa hicieron alusión a lo ocurrido en el programa, compartiendo un fragmento de la entrevista que Borghetti concedió a "Ventaneando" en donde, visiblemente conmovido, daba detalles del momento en que Casares le indicó que no se sentía bien.

En el programa de Televisa denominaron, sarcásticamente, al argentino como un "héroe", mientras que a Casares lo describieron como un integrante más de "VLA", sugiriendo que su participación en el matutino no era de gran relevancia.

"Uno de los 400 conductores que tiene ´Venga la alegría´. (...) digamos que está pero, si falta, no pasa nada", expresaron Stanley y Ulloa.

Sin embargo, mientras Borghetti conversaba con la prensa, evitó cualquier tipo de confrontación con el equipo de "Cuéntamelo ya" y aseguró que con todos sostiene una excelente relación, aunque no negó que le pareció errático que bromean con la salud de su compañero y amigo.

"Son amigos, la verdad... toda esa producción son mis amigos, la neta... quizá el timing (momento) para la comedia... yo no lo hubiera hecho, no fue -me parece- el mejor momento para bromear con algo tan delicado", expresó.

El conductor aseguró que ya habló con la producción con la que ya aclaró todo lo dicho, pues destacó que no le gusta estar inmiscuido en problemas, sobre todo, con personas que aprecia.

"Pero ya hablé con ellos, todo está bien, quiero mucho a Nino (Canún), el productor, con Paul me llevo superbien, con Roxana... yo he aprendido a reírme de mí mismo, y no me tomó las cosas tan personales, todo mundo se puede equivocar, se habló, se aclaró, todo está bien", precisó.

