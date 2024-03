Ricardo Casares está de vuelta en "VLA"; dedica conmovedor mensaje por el apoyo recibido

Tras tres semanas de ausencia, Ricardo Casares regresó a la conducción del programa "Venga la alegría", en el que fue recibido de forma muy especial por la producción del matutino, quien llevó a cabo una temática en las y los conductores le expresaron el gran cariño y admiración que les inspira, situación que conmovió al periodista hasta las lágrimas.

Hace 24 días, Casares sufrió un infarto, momentos antes de que comenzara la emisión del matutino. Este motivo, permitió que el conductor fuera asistido de forma oportuna por sus compañeros y miembros de la producción que se dieron a la tarea de trasladarlo al hospital, luego de que el colesterol se le desprendiera y la piel de su corazón se rompiese.

Al llegar a urgencias, el conductor de espectáculos fue sometido a un cateterismo, procedimiento del que salió avante, sin embargo permaneció una semana internado y, dos más, rehabilitándose desde su hogar.

Y aunque "Ricky" estuvo muy activo comunicándose con la producción de "VLA" y hasta participando en la cobertura de los Premios Oscar, es hasta ahora que se reintegró a la emisión del matutino, en el que colabora desde hace ocho años.

El conductor fue recibido a través de una alfombra roja que colocaron en las inmediaciones del foro.

Acompañado de Pato Borghetti y "Dani", otro compañero de la producción, Ricardo entró al foro donde estaba toda la producción esperándolo; recibió un abrazo de sus compañeras y compañeros, quienes le dedicaron unas palabras pero, antes de eso, pidió un momento la palabra para mencionar el nombre de las enfermeras y los doctores que estuvieron cargo de atenderlo.

"Se me seca la boca de la emoción, el cariño que he recibido estos días y el cariño que ha recibido mi familia y todos los mensajes, y cada una de las muestras de cariño, creanme que son gasolina para regresar, estoy muy emocionado, cuando estoy de vacaciones -la verdad- nunca veo ´Venga la alegría´, es como para descansar y recargar pilas y estas tres semanas, que no pude hacer lo que más amo, los veía todos los días, tenemos el mejor trabajo del mundo porque podemos entrar a la casa de millones de personas y esas millones de personas entraron a mi terapia intensiva, a mi cuarto de hospital, y a estar conmigo en mi casa, muchas gracias a todos", dijo.

Algunos de sus compañeros, como Ximena Longoria, Krystal Silva y Borghetti se conmovieron hasta las lágrimas, de tenerlo de vuelta en el programa.

Ricardo Casares vuelve a la conducción de "Venga la alegría", tras tres semanas de ausencia. Foto: TV Azteca

A través de una temática, las y los conductores eligieron una palabra que describiera los sentimientos que sienten por Ricardo, a quienes aseguraron que extrañaron mucho, mientras se encontraba en recuperación.

Flor Rubio, con quien preside la sección "Zona de Espectáculos", lo denominó como un hermano elegido, destacando el gran amor que siente por su compañero.

"Mi Ricky querido, yo elegí la palabra ´hermano´, porque eso eres para todos nosotros, eres amor, eres resiliencia, eres maestro, eres regañón, eres escucha, eres siempre una mano amiga, eres siempre una sonrisa, cuando te fuiste aquel día, todos estos hermanos que nos quedamos aquí, nos quedamos sin corazón y descubrimos, los que no lo habían hecho, lo grande que eres, lo mucho que te amamos, lo importante que eres para nuestra vida, los hermanos biológicos nos llegan por añadidura, pero los hermanas del alma los elegimos nosotros", destacó.

El periodista, de 43 años, también hizo un especial agradecimiento a Carlos Quirarte por suplirlo durante su rehabilitación.

Carlos Quitarte suplió a Ricardo Casares en la "Zona de los Espectáculos", sección del matutino. Foto: TV Azteca

