Pasión de Gavilanes: así fue el día que Danna García le prestó su voz a Barbie en esta película que seguro recuerdas

La actriz colombiana Danna García ha dejado una huella imborrable en el cine y tú, tal vez, no te diste cuenta. Resulta que la protagonista de Pasión de Gavilanes le prestó su voz a la mítica muñeca Barbie en la versión en español de la tercera entrega de la saga de dibujos animados 'Toy Story'.

Esta excepcional oportunidad para la actriz se dio en el año 2010, cuando se estrenó la tercera película de la saga, una de las más exitosas. Toy Story 3 es la tercera película animada en la historia de los Premios Óscar en ser nominada en la categoría de Mejor película, honor que tuvieron anteriormente La bella y la bestia de Disney y Up: Una aventura de altura también de Pixar, ganando en las categorías de Mejor película animada y Mejor canción original (We Are Together), siendo además nominada a Mejor guion adaptado y a Mejor edición de sonido.

Danna García recuerda con cariño el papel de Barbie en Toy Story

La artista se mostró feliz por prestarle su voz a uno de los juguetes más conocidos de la historia y recordó cómo vivió ese día. "Fue como volver a la infancia, ¿qué niña no soñó alguna vez con poder pertenecer al mundo de Barbie? Y gracias a la magia del cine, yo pude ser ella. Fue una experiencia única, interpretar un personaje mediante su voz y sus diferentes matices es un desafío actoral muy grande", afirmó García.

En sus redes sociales, Danna García armó un clip con todos los personajes a los que tuvo que interpretar y no dejó de poner a su Barbie, a quien seguramente guarda en un lugar muy importante de su corazón.

La artista trabajo junto a los actores de doblajes más reconocidos del cine, entre los que están Arturo Mercado Jr. José Luis Orozco Raúl Aldana y el actor argentino Mike Amigorena, que le dio su voz a Ken.