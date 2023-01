Paris Hilton y famosos que han tenido hijos por vientre de alquiler

Fue a través de redes sociales que Paris Hilton compartió con sus seguidores que se convirtió en madre, por primera vez, de un bebé varón. La socialité y empresaria subió una foto de su mano y la de su recién nacido, junto al mensaje: “Ya eres amado más allá de las palabras”.

La noticia tomó por sorpresa a propios y extraños, pues Paris mantuvo en total sigilo la noticia, pero fue hace unos días que la cigüeña llegó a su hogar, logrando hacer uno de sus sueños realidad: convertirse en madre, un camino complicado, pues durante años intentó conseguirlo sin éxito.

Su última oportunidad llegó en 2020, cuando en plena pandemia decidió congelar sus óvulos para más adelante emprender el proceso de fertilización in vitro. Para noviembre de 2021 llegó la tan esperada boda con Carter Reum y fue a inicios de este 2023 que la pareja formó una familia con la llegada de su primer hijo en común, convirtiendo a Paris y Carter en padres primerizos.

Con la llegada de su primer hijo, Paris se une a la lista de famosos que ha recurrido al vientre de alquiler para convertirse en padres, por ello, hoy dedicamos esta columna a todas las celebridades que, gracias a la ciencia médica, su sueño de la maternidad y paternidad logró volverse realidad.

Y en el tutorial de hoy, prendas de maternidad ¿sí o no?



París Hilton

Rebel Wilson

La actriz de origen australiano recurrió al vientre de alquiler para convertirse en madre. La noticia fue revelada por ella a través de redes sociales, al compartir una foto de su hija Royce Lillian, quien nació a principios de noviembre de 2022.

Durante los últimos años, Rebel se mantuvo en el ojo mediático. Primero por su drástico cambio de imagen, que incluyó una pérdida notable de peso, que tenía como intención mejorar su salud para poder iniciar con el tratamiento de fertilidad. A mediados del año pasado, volvió a ser noticia al presentar a su pareja, la diseñadora de modas Ramona Agruma, con quien meses después se comprometió, según confirmó el portal TMZ.

Ahora la pareja recibió a la pequeña Royce, gracias a una madre de alquiler, a quien le agradeció la comediante durante la presentación de su hija: “Gracias por ayudarme a formar mi propia familia, es un regalo increíble. ¡¡El mejor regalo!!”, expresó Rebel en su perfil de Instagram.



Rebel Wilson

Priyanka Chopra y Nick Jonas

En enero del año pasado Priyanka Chopra y Nick Jonas experimentaron por primera vez la paternidad con la llegada de su primera hija, Maltie Marie. La pareja recurrió a la gestación subrogada como la alternativa para formar su propia familia.

El nacimiento tuvo algunas complicaciones; la pequeña estuvo casi tres meses internada debido a su débil estado de salud. A pesar del diagnóstico reservado, la pequeña logró salir del hospital y los orgullosos padres compartieron con sus seguidores la buena nueva. La fecha elegida fue el Día de las Madres, en el que Priyanka aprovechó para agradecer al cuerpo médico que estuvo al pendiente de la salud de su pequeña hija y para felicitar a todas las mujeres que son madres.

Desde entonces, ambos han compartido algunas imágenes de su hija, como en fiestas familiares o vacaciones, y ayer revelaron su rostro.



Prianka Chopra y Nick Jonas

Elon Musk

Considerado dentro del ranking de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk es padre de varios hijos, la gran mayoría concebidos vía fecundación in vitro. Parece que al magnate y sus parejas les es más práctico y cómodo recurrir a la ciencia para tener hijos, entre ellos, los gemelos Griffin y Xavier Musk o los trillizos Kai, Saxon y Damian.

Cuando Elon mantuvo una relación con la cantante Grimes, ella tuvo a su primer hijo X AE A-XIII, quien nació en mayo de 2020. Luego, en septiembre de 2021 se anunció que se habían separado, pero la noticia llegó acompañada de otra sorpresa, pues la cantante confirmó que juntos habían tenido una hija a través de una madre sustituta, a quien registraron como Exa Dark Sideræl Musk.

Los últimos hijos del empresario, hasta ahora conocidos, son los que tuvo con Shivon Zilis, una ejecutiva de Neuralink, con quien tuvo un par de gemelos, de los cuales aún no se sabe si también nacieron por vientre de alquiler o no.



Elon Musk

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Actualmente la pareja tiene cinco hijos, algunos de los cuales nacieron vía subrogada. Cristiano en solitario se convirtió en padre en 2010 con el nacimiento de su primogénito Cristiano Jr, a quien tuvo por vientre de alquiler. Años después, el futbolista comenzó una relación con Georgina Rodríguez, quien se ha convertido en una celebridad y con quien tuvo a su primera hija, Alana Martina, nacida en 2017. Después tuvieron gemelos, los pequeños Eva y Mateo, por gestación subrogada.

Finalmente, la pareja le escribió a la cigüeña a finales de 2021, cuando anunciaron que estaban en la dulce espera de unos mellizos. La noticia se tornó en tristeza cuando en abril de 2022 se confirmó que uno de los pequeños había fallecido durante el parto. La única sobreviviente fue su hermanita, a quien registraron como Bella Esmeralda.

Robert de Niro

En su primer matrimonio, se entrenó como papá con el nacimiento de Raphael; durante esa época adoptó a la hija de su mujer, Drena, de una relación anterior. Para su segundo matrimonio con la actriz y empresaria Grace Hightower, la pareja dio la bienvenida a Elliot. Más adelante, recibieron en casa a Helen, quien nació vía gestación subrogada.

Finalmente, cuando De Niro salió con la modelo y actriz Toukie Smith, hermana de Will Smith, la pareja se apoyó de la gestación subrogada para formar familia; fue así como nacieron los mellizos Julian Henry y Aaron Kendrick.

Hola, Gurú:

Estoy embarazada pero la ropa de maternidad que he visto parece de abuelita ¿puedes sobrevivir un embarazo sin comprar prendas de este tipo?

María

Hola, María:

Depende mucho de tu complexión, pero con unos cuantos básicos de maternidad y ropa “normal” en tallas grande y extra grande, puedes lograrlo. Lo más complicado son los pantalones; puedes comprarte unos leggings negros y unos jeans azules oscuros, claros y negros como mínimo y combinarlos con tops normales de tallas grandes y extragrande ya que estés en etapa avanzada.

Los vestidos sueltos, especialmente en primavera y verano, son una gran opción. No trates de seguir usando tu ropa hasta el último minuto, no sacrifiques tu comodidad y la de tu bebé. No vale la pena.¡Disfruta y vive a full esta etapa, que de eso se trata!

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]