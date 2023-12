Para Sofía Castro primero es el trabajo, luego vendrá la boda

Los planes de boda de Sofía Castro están en pausa hasta que la actriz finalice de grabar su personaje en la telenovela El maleficio, que produce su padre José Alberto Castro. Así lo ha decidido la misma actriz, quien se dice bendecida por este año de trabajo y por tener la oportunidad de casarse “con su mejor amigo”.

“Este 2023 ha sido el mejor año de mi vida tanto en lo personal como en lo profesional, estoy agradecida con Dios por tanto trabajo, amor; la verdad no puedo cerrar el año mejor”, señala en entrevista.

“Estamos viviendo una etapa que es nueva para todos, seré la primera que se casa, lo estoy disfrutando, todavía no sé dónde será la boda, no lo he pensado, primero terminaré la novela”, indica la actriz.

En El maleficio Castro da vida a Victoria —quien en la versión original era encarnado por Erika Buenfil— una joven estudiante e hija de la protagonista Beatriz, interpretada por Marlene Favela.

“Me pasa mucho que de repente hay escenas con Marlene y siento que estoy hablando con mi mamá (Angélica Rivera), siempre lo he dicho: quiero ver a mi mamá y papá felices, que sean felices con lo que hagan y decidan”.

La joven destaca la diferencia entre los personajes que ha hecho consecutivamente como Valentina en Tierra de esperanza, su anterior melodrama, una niña de campo que se pelaba con su madre y luchaba por un amor con alguien más grande.

Ahora, con Viki, interpreta a una mujer de ciudad que cursa el primer semestre de la carrera de Administración de empresas y que aspira a tener una mejor vida.

“No sabes los casting que hice, llegaba, me quitaba la peluca de Valentina, llegaba al foro, me caracterizaban como Victoria y regresaba a grabar... así estuve mes y medio que fue todo el trámite”.

Respecto a las comparaciones que puede haber con la versión original y la actual de este melodrama, que está actualmente al aire por Las Estrellas, las entiende, pero también defiende que haya creativos que se den el tiempo de darle un aire más contemporáneo a los clásicos.

“Marcó la televisión mexicana, esta novela no es una copia fiel como tal, tiene la esencia y muchas cosas de la original, pero hay un guión fresco y adaptado a la época; yo he visto a mi papá trabajar más de cinco años en este proyecto y ha valido tanto esfuerzo”, destaca.

Sofía opina que la Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta de cuidado; gracias a ella, “regresaron” al fallecido productor Ernesto Alonso para un cameo en el primer episodio del melodrama, el cual desató diversos memes en redes sociales.

“Entiendo la controversia; hay algunas cosas en las que no estoy muy de acuerdo con la inteligencia artificial, pero también hay que saber usarla, como todo”, indica.