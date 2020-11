¡Para enmarcar! Lucero canta con su hija en concierto online

“Ella me hizo una mujer mucho más completa y feliz”, dijo Lucero al compartir por primera vez el escenario con su hija Lucerito Mijares, durante su concierto vía online, en el que llenó de luz y alegría a sus seguidores, al interpretar gran parte de sus éxitos.

Sin duda fue el momento más especial y conmovedor de la noche, en donde la cantante contuvo las lágrimas de la emoción, por haber cantado el tema “Gloria a ti” junto a su niña de 15 años.

“El regalo que yo tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí, es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas, una personita que yo admiro profundamente, ella es para mí la gran sorpresa de esta noche, ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando todavía un lugar en este mundo de la música, pero es que trae la música en el corazón y el alma y simplemente queremos cantar juntas, yo quiero presentarles de una manera muy especial con esa luz que tiene, a mi llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz, ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”, dijo Lucero.

También lee: No todo en la vida es tener muchos likes, dice Lucero

El show que llevó por nombre “Pop live”, dio inició a las 21:00 horas con temas como “Tácticas de guerra”, “Sobreviviré”, “Ya no”, entre otras.

“Qué bonito poderlos tener cerquita, de alguna manera virtualmente, finalmente llegó el momento, estoy muy emocionada y es que estoy hasta nerviosa chicos, me sudan las manos, porque extrañaba mucho estar en un escenario, extrañaba podernos ver de alguna forma y a abrazarnos a través de la música”, dijo la intérprete al saludar a su audiencia.

Para celebrar sus 40 años de carrera artística, la también actriz, estaba preparado una serie de conciertos durante el año, lamentablemente por la pandemia se tuvo que cancelar todo, fue así que decidió festejarlo por streaming.



La interpretación de todos sus éxitos poperos de los noventas llenó de nostalgia el lugar en donde se presentó, en el cual tan sólo sus músicos y parte del staff estaban presentes, haciendo que el momento fuera más íntimo y relajado.

Con arreglos más suaves y nuevas versiones, interpretó “Carita de ángel”, “Veleta” y “Evidencias”, un cover de Ana Gabriel en el que señaló que, quería cantar en vivo durante mucho tiempo, pero por alguna razón no había podido.

También lee: El Tri festeja en streaming 52 años rockanroleando

“Cuando cantábamos en los conciertos de pronto, cantando un poquito de todo, no me daba tiempo de cantar muchas de las canciones, de esta parte pop que a mí me encanta, entonces ahí la iba dosificando, por eso me gusta mucho que hoy le podamos dedicar un tiempo especial y completo para recordar y cantar muchas de esas canciones que yo sé que también ustedes se saben y que les traen buenos momentos”, explicó.

La velada continuó con “Indispensable”, “No pudiste amar así”, “No me dejes ir”, “Siempre contigo”, hasta llegar a un popurrí en el que estuvo incluido el tema “El privilegio de amar” que les dedicó a sus hijos.

“Nunca hay que dejar de soñar y hay que trabajar, hay que luchar y disciplinarse para lograr lo que uno quiere y jamás detenerse y sobre todas las cosas, no olvidarse de Dios”, expresó.

También deleitó a sus fanáticos con un popurrí, en que hizo un recorrido por todos los temas de las telenovelas que ha interpretado, destacando, “Lazos de amor”, “Soy tu dueña” y “Los parientes pobres”.

También lee: Lucero no tiene prisa por regresar a la telenovelas

Después de dos horas “La novia de América”, se despidió de su audiencia con sus éxitos “Electricidad”, “Cuéntame” y “Vete con ella”.

“Gracias por estar ahí del otro lado, viéndome y acompañándome, no tengo palabras para agradecer su presencia, más que preparando el show que viene, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que todas las canciones los hayan enamorado o los hayan vuelto a enamorar, gracias mi público lindo, simplemente gracias con todo mi corazón, hasta la próxima”, fueron sus palabras antes de cortar la transmisión.

aosr