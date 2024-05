Mayela Laguna defiende a Apolo, luego de que su abuelo Enrique Guzmán lo llamara "prietito"

Mayela Laguna se muestra fuerte antes los comentarios, de índole discriminatoria, que Enrique Guzmán, el abuelo de Apolo ha hecho acerca del color de la piel del menor, pues en una entrevista expresó que era el más "prietito" de sus nietos.

Laguna tiene mucho que decir con respeto a los comentarios desacertados que Guzmán realizó hace unos días en el programa de Maxine Woodside; "Todo para la mujer", en donde sugirió que, cuando el menor nación, sostuvo una conversación con Silvia Pinal, a través de la que -aparentemente- habrían coincidido en la idea de que no tenía parecido físico con la familia Guzmán Pinal.

El cantante de 81 años dijo que doña Silvia había dicho que Apolo tenía el cabello demasiado chino y la tez más oscura que había visto en una o uno de sus descendientes.

Tras realizar estas declaraciones, Guzmán no sólo desató la desaprobación de la opinión pública, que ya lo denomina como un hombre racista, sino que causó la indignación de Mayela, que reconoce que se sintió herida de que el abuelo de su hijo se expresara de la forma en que lo hizo.

"Es muy doloroso lo que dijo, es algo que no le deseo a ninguna mamá que le pase, porque mi hijo está siendo parte de un bullying mediático", expresó.

Mayela -aclaró- no cree que sea cierto que doña Silvia se haya expresado despectivamente de su nieto, pues asegura que, desde el primer momento, mostró gran amor por el pequeño.

"Le echó la bolita a la señora Pinal, que es lo peor, cuando ella no tiene nada que ver, ella fue extremadamente feliz con su nieto", consideró.

Laguna destacó que, pese a todas las controversias, su hijo ha crecido como un niño feliz, pues se encuentra muy protegido por ella y por las personas que la rodean, como es el caso de la familia materna de Apolo y las madres de familia de sus compañeras y compañeros de colegio.

Sin importar lo que otras personas digan, Mayela se siente muy orgullosa del niño en que se ha convertido su hijo con el tiempo:

"Claro que es diferente, a diferencia de él, gracias a Dios; mi hijo no es raro, tiene un ángel impresionante, es un niño muy feliz, es un niño muy amado, es un niño muy querido, el más aplicado de su salón y para mí, como mamá gallina, es el niño más hermoso que hay, se parece a él y a toda su familia", destacó.

La expareja de Luis Enrique descarta iniciar con alguna acción legal en contra del abuelo de su hijo, pues considera que el peor castigo para Guzmán será retractarse cuando la prueba de paternidad sea positiva.

Finalmente, se dijo despreocupada de que Alejandra Guzmán haya desheredado a su hijo, pues asegura que ella se encargara de criar a un joven que aprenda a valerse por sí mismo y que trabaje con el sudor de sus manos.

"Qué bueno, me da mucho gusto, de hecho, me chocaba que le dijeran él trabajador´, mi hijo va a ser un niño muy trabajador, muy diferente a esa familia, aparte el dinero que le tocaría a mi hijo sería de la señora Pinal, ni siquiera de su papá, porque no trabaja", especificó.

Aclaró que la prueba de ADN, se llevará dentro de un mes aproximadamente, cuando el juez envié dos peritos que se encarguen de la investigación en el INCIFO.

