Martha Cristiana confiesa que, con unos tragos encima, acepta los besos de una mujer

Martha Cristiana se confesó, luego de varios dimes y diretes que sugerían que había sostenido relaciones amorosas con diferentes mujeres, y negó su supuesto lesbianismo, indicando que sólo se deja "dar sus besos" cuando está pasada de copas.

La modelo acaba de ser nombrada como la nueva directora nacional de Miss Universo México, luego de que Cynthia de la Vega dejara el cargo, en una situación que ni el certamen ni la regiomontana aclararon a detalle.

Dentro de su agenda apretada, Martha Cristiana visitó el foro de "Montse & Joe", en el que rememoró que una amistad de décadas la une a Montserrat Oliver, a quien conoció desde que eran una niñas, muchos años antes que se volvieran a reunir arriba de las pasarelas.

Muy en confianza, la también actriz expresó que cuando eran pequeñas, las madres de su época solían cortarles el cabello como si fueran niños; las vestían además con overoles que les daban una imagen andrógina.

Bromista, Montserrat sugirió que esa podría ser una de las explicaciones del por qué se interesó en relacionarse con mujeres en su adultez.

"Nos cortaban el pelo de cazuela, nos ponían esos overoles y luego se quejan porque uno se voltea, pues no mam*s", dijo, causando las risas del auditorio.

Sin embargo, Martha Cristiana aclaró que ese no era su caso, por más que en la prensa se empeñaran por inventarle romances con mujeres, pues destacó que toda la vida se ha sentido atraída e interesada por el sexo masculino.

"Me andan haciendo romances con mujeres, ya me enteré que dicen: ´-Parece que se divorció porque tenía dudas de su sexualidad´, no, yo no tengo dudas, soy mañosa", aseguró.

Fue entonces que confesó que, cuando está al calor del alcohol, se deshinibe:

"Yo, con unas copas encima, no me importa que me agarren unos besos pero, de eso, a enamorarme de una mujer y eso pues no, a mí me gustan los hombres, que no inventen".

La directora del concurso de belleza piensa que le atribuyen preferencias sexuales con las que no se identifica, debido a que tienen algunos tintes masculinos, los que asegura que adoptó de sus cuatro hijos; Luca, Mateo, Alberto y Aaron.

"Cuando me tocó quedarme sola con mis hijos (a los 23 años), desarrollé esa parte muy masculina".

De hecho, la modelo confesó que se casó a los 19 años no por amor, sino porque quería encontrar la manera de abandonar la casa familiar, pues su padre padecía una enfermedad mental, situación que no sabía sobrellevar y le despertó la sensación de que debía de huir de su hogar a como fuera lugar.

"Tenía muchas ganas de viajar por el mundo, tenía ganas de estudiar fuera, pero a mi papá le fue muy mal económicamente, tenía una enfermedad mental, se fue degenerando tanto que llegó un momento que, si yo no salía huyendo de mi casa, me iba a quedar tocada para siempre".

