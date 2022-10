Para demostrar que “El sabor nunca muere”, La Costeña rinde homenaje inmersivo a nuestros difuntos

Entre flores de cempasúchil, veladoras, pan, papel picado y todos aquellos elementos presentes siempre en una ofrenda mexicana, La Costeña® dentro del marco de Día de Muertos, llega con la nueva edición de la campaña “El sabor nunca muere” para encender las luces que nos llevarán al camino de los recuerdos y enaltecer la riqueza de esta festividad.

Para ello, la marca de conservas ofrece una experiencia inmersiva en la Ciudad de México con sus icónicos personajes y su sello lleno de tradición, pasión y amor.

Para enaltecer el mole, frijoles, chiles, tamales y hasta pozole, que adornan con sus característicos colores y olores el viaje que los queridos difuntos realizan el 1 y 2 de noviembre para convivir con sus seres queridos y volver a degustar las comidas que más disfrutaban.

Esta celebración está construida de la mano de la tecnología con espacios ambientados y únicos, que permiten a los espectadores sumergirse en una atmósfera donde la vida y la muerte se conectan para revivir las esencias de esta tradición.





Para este año la experiencia consiste en un recorrido por diversos espacios cerrados en el que se proyectan distintos artes visuales, que nos recuerdan el misticismo de las fechas.

"El objetivo que tenemos es mostrar esta festividad, que no hay una igual en ninguna parte del mundo. Día de Muertos para nosotros es recordar, honrar a los que ya no están y lo hacemos precisamente a través de lo que más les gustaba, porque para nosotros la comida es color, sabor y olor; es así como una vez más hacemos una campaña que quiere honrar esta celebración, de una forma respetuosa y muy bien cuidada", expresó Ana Belén Díez, directora de mercadotecnia de La Costeña®.

Te invitamos a vivir esta experiencia en Lucerna 32 de la Colonia Juárez, que estará abierta del viernes 28 al domingo 30 de octubre para recibir a todos los visitantes que quieran vivir de una forma única y con todos sus sentidos, la tradición de Día de Muertos, el acceso será libre, en los siguientes horarios:

• Viernes 28 de octubre – 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Sábado 29 de octubre - 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

• Domingo 30 de octubre – 11:00 a.m. a 3:00 p.m.