Papa Roach y Simple Plan arman "fiesta emo" en el Pepsi Center

Papa Roach y Simple Plan desempolvan recuerdos y llenan de nostalgia el Pepsi Center con sus grandes éxitos del 2000, que hicieron gritar y cantar a miles de seguidores que, tuvieron que esperar casi dos años para verlos debido a la pandemia.

Como si el recinto hubiera sido una gran máquina del tiempo que retrocedió dos décadas, nuevamente se podía observar algunos emos y a muchos amantes del nu-metal y happy punk, que sacaron del baúl de los recuerdos algunas prendas de vestir y accesorios para estar ad hoc al evento.

Fue Papa Roach la banda que hizo enloquecer a todos los asistentes a su salida al escenario, alrededor de las 21:00 horas, con uno de sus nuevos sencillos llamado “Kill the noise”, y el cual sorprendió al vocalista de la banda, Jacoby Shaddix, al ver que todos ya se la sabían de memoria.

La lluvia de cerveza y vasos volando por doquier, como si fuese un espectáculo visual, se suscitó cuando la banda empezó a interpretar los primeros acordes de sus dos grandes éxitos, “Getting away with murder” y “Between angels and insects”.

Lee también: Eugenio Derbez y Omar Chaparro parodian bofetada de Will Smith

“Quiero ver esos cuernos apuntando al cielo”, “Vamos, salten”, “No los escucho”, eran algunas de las frases que el cantante decía constantemente, mientras que se movía de un lado a otro del escenario.

Así como la audiencia que, estaba eufórica por ver a la banda estadounidense, la alegría también se podía apreciar en el rostro de cada uno de los integrantes, que estaban frente a uno de sus “públicos favoritos”, así que, en todo momento decían “gracias”, mientras seguían tocando éxitos como “Scars”, “Help” y “Forever”.

“Papa Roach, Papa Roach, Papa Roach”, gritaban en coro los fanáticos cada vez que la banda terminaba de tocar una canción.

Con “Dead cell” se armó el slam en el lugar y fue con “Born for greatness” y “Last Resort”, dos de los éxitos más esperados de la noche, con los que decidieron cerrar su presentación en la Ciudad de México.

“Muchas gracias México, que Dios los bendiga, somos familia y somos Papa Roach, los amamos”, dijo Shaddix antes de que la banda abandonara el escenario.

La emoción se empezó a sentir en el aire, con todos los asistentes que trataron de llegar hasta adelante para ver a Simple Plan, quienes abrieron el espectáculo a las 20:00 horas con temas como, “Shut Up!”, “Jump”, “Addicted”, “Jet lag”, entre otros.

La banda liderada por Pierre Bouvier también hizo estremecer a todos los asistentes con sus grandes éxitos del pasado como, “Welcome to my life”, “The antidote” y “Take my hand”.

“Muchas gracias México”, fueron algunas palabras del cantante al ver la entrega y la pasión de su público cada vez que empezaba a tocar un tema.

Cerrando su presentación con “I'm just a kid”, “Summer Paradise” y “Perfect”, la banda dejó complacida a toda su audiencia. “Gracias los amamos”, expresó el cantante.

Tras la presentación de Simple Plan, muchos tuvieron que sentarse para descansar un poco, tras el derroche de adrenalina y así recargarse de energía nuevamente para continuar con Papa Roach.

“Ya las rodillas truenan, no es como antes”, se escuchó decir a un fan de ambas bandas.



rad