Papá de Octavio Ocaña revela que lo han amenazado de muerte por buscar justicia: “Los tengo grabados”

A punto de cumplirse dos años de la muerte Octavio Ocaña tras una persecución policial en una carretera en el municipio de Atizapán de Zaragoza, su padre, Octavio Augusto Pérez y su familia siguen esperando que se haga justicia y las autoridades den con el responsable.

Algunos elementos de la policía fueron llamados a declarar, incluso hay algunos detenidos por considerarse implicados, como el caso de Leopoldo N, quien presuntamente emitió el disparo que terminó con la vida del intérprete de Benito Rivers en la popular serie “Vecinos”.

Hoy en entrevista con EL UNIVERSAL el padre del joven actor denunció que ha recibido una serie de amenazas vía telefónica, además de una reciente visita en su casa de la Ciudad de México con las que aparentemente buscan que abandone la investigación.

“Llegaron unas personas a mi casa preguntando por mí, que si yo vivía ahí, iban en motos y los tengo grabados en las cámaras que le pedí a mi vigilante”, afirmó Octavio Pérez.

Lee también Depeche Mode llega a México entre un fuerte dispositivo de seguridad y desata críticas en redes sociales

Pérez aseguró que dichos sujetos venían armados y dispuestos a todo, pero esto no evitará que siga adelante con su labor: “(Los videos) ya se los entregué a la fiscalía, que los revisó y sí efectivamente venían armados y dispuestos a todo, es que me metí con una corporación policiaca y eso es difícil”, señaló.

Fue el pasado 29 de octubre del 2021 cuando Ocaña perdió la vida y desde entonces siete investigadores han intervenido en el proceso, según compartió el padre del actor. Sin embargo, otro de los elementos policiales aparentemente involucrados, Gerardo N, está prófugo de la justicia y con una orden de aprehensión internacional de la Interpol.





A pesar de todo, el señor Ocaña Pérez aseguró que no se detendrá hasta conseguir justicia. Foto: Instagram





A pesar de que el caso sigue abierto y hasta el día de hoy siguen trabajando en él, Ocaña Pérez ha llevado su propia investigación, pues asegura no confía en las autoridades:

“Es un comandante y ellos no han podido agarrarlo ni yo tampoco, porque yo estoy pagando por mi lado para agarrarlo, pero en la autoridad yo no he confiado para nada, yo tuve que poner los peritos y hacer mis cosas por mis propios medios y con mis abogados y mis recursos para poder llegar a la verdad y la verdad es que a mi hijo lo mataron”, expresó.

Por ahora se encuentra resguardado en su natal Tamaulipas, porque ha sido advertido de un posible atentado en Puebla si es que intenta venir a la Ciudad de México.

“Iba a México pero pasaba por ahí y me estaban llamando uno de la fiscalía para preguntarme que si pasaba a verlos; me pareció raro por qué estaban tan insistentes y ya otro me dijo que me estaban esperando pero para matarme”.

Sobre esta amenaza ya habló con el fiscal, quien le aseguró que ya tienen a un posible responsable en la mira. “Es que me metí con una corporación de corruptos”, dijo Octavio.

“Me quieren a mí porque soy el primero que ha hecho justicia con algo que ya estaba enterrado y la única persona que ha metido la cara en una corporación así, porque tuve los suficientes para enfrentarlos”, agregó.

Mientras tanto, es su hija Bertha es quien se está haciendo cargo del caso y mañana se presentará en la audiencia definitiva de Leopoldo N, donde se presume que se le otorgará una sentencia definitiva.

“Ella está al frente de todo, yo estaba estaba al frente pero ahorita con estas amenazas que llegan es torturante, son cobardes porque de frente no pueden decirme nada porque gracias a Dios yo tengo permiso para portar armas y ando armado y traigo seguridad así que vengan cuando quieran”, finalizó.

Lee también Yahritza y su Esencia rompen el silencio tras ser abucheados por el público mexicano: "lo dejamos en manos de Dios"