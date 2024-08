Paola Ramones es otro rollo de su padre

“Qué chingón que ese ser humano que me hace reír todas las noches es mi papá”, expresa Paola Ramones sobre su padre, el conductor Adal Ramones.

Asegura que está orgullosa de sus raíces y que no le importa luchar contra los estigmas de ser hija de padres famosos.

“Hay mucha gente que se queja de eso, pero yo lo honro primero. Si mis papás no lo fueran, no tendría esta cabeza, ni me gustaría actuar, ni crear”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

La joven de 23 años, en búsqueda de crear su propio camino, se va a Los Ángeles “para probar quién soy”, alejada de su padre, pues considera que estar siempre al lado de él podría afectar.

“Digo: ‘voy a descubrir quién soy, me voy a arriesgar y la vida dirá’”, afirma.

Un logro reciente es su participación en la película El candidato honesto, que se estrena hoy en las salas de cine, en donde además de ser actriz, se involucró como asistente de dirección.

“Me encanta atascarme siempre de lo que pueda. Les pregunto si puedo también estar detrás de cámaras y me dejan”, dice.

En la historia, interpreta a Vale, la hija del protagonista Tona (Adrián Uribe), un candidato que un día ya no puede mentir, ayudándolo a entender la corrupción que promueve.

De hecho, asegura que frecuentemente bromea respecto a su carrera; Adal la motiva a su modo en los proyectos en los que trabaja.

“Mi papá me dice: ‘qué onda, cómo actúas’, y yo le digo ‘qué pasó, qué pasó’. Quien se lleva se aguanta. Al final, me parece que lo sorprendo cañón”.

Paola, que tiene tres hermanos, bromea diciendo que ya no quiere más: “ya tenemos mucha población en este planeta, ya hay muchos Ramones. Yo también quiero tener hijos”.

Respecto a la relación que tiene con ellos, dice que no los cuida, pero sí los ve; y no piensa perder la relación su hermano de 13 años que se va muy pronto a estudiar a Londres.

“(A su papá) le digo ya corta la máquina, pero ni le digan que se ve joven porque va a querer tener otro hijo”, bromea la actriz, que ya tiene un proyecto en inglés.