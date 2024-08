Él está arriba de las encuestas para ser el próximo presidente de México, ha podido tener el apoyo de todos los sectores sociales, y es carismático, aunque detrás del ojo público, en realidad se trata de un corrupto y ambicioso.

Su nombre es Tona, interpretado por Adrián Uribe, quien está a punto de ganar, sin embargo un hechizo provoca que todo el tiempo no pueda decir mentiras.

A partir de aquí surge toda la comedia de la película El candidato honesto, distribuida por Videocine, que se estrena hoy en más de dos mil 200 salas de cine en el país.

La cinta es la ópera prima del director Pipe Ybarra y la fotografía estuvo a cargo de Alejandro Martínez, quien trabajó en la serie La casa del dragón

“Me metí mucho a internet a ver videos de muchos políticos, tanto de ahora como de antes: gobernadores, diputados, presidentes. Me aventé varias entrevistas y, de alguna manera, traté de no ser copia ni parodia de nadie, sino un personaje con un poco de todos, pero auténtico”, declaró Uribe.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el actor indicó que en la vida real ser alguien honesto sí lo ha metido en problemas y aunque destaca que la columna vertebral de esta historia son los seres amados, sí se identifica con su rol.

“Me cuesta trabajo mentir, pero me conecté con este papel. Cuando sientas que tus estructuras se tambalean, regresan tus orígenes, este personaje lo hace y yo lo he hecho; mi núcleo es mi familia, mis hijos son los que más me han enseñado en la vida y creo que en este personaje lo que detona su toma de conciencia son sus pequeños”.

Mariana Seoane, quien interpreta a su esposa Bella y futura primera dama, describe este largometraje de 95 minutos como un reflejo de la política, sociedad y el mundo actual, uno en el que siempre por poder la gente “se corrompe, pierde su esencia y sus valores”.

“Me gusta representar a una mujer como tantas que hay, que vienen de carencias y que a lo mejor su máximo en la vida es, claro ser primera dama, pero en realidad ser famosa, estar en los reflectores, que todo el mundo la vea; sí es frívola, pero es honesta”, señaló la actriz, quien también canta el tema principal de la cinta.

Daniel Tovar, Teresa Ruiz, Paola Ramones, Tiaré Scanda, Leonardo Herrera y Ricardo Fastlicht integran el elenco, que cuenta con un cameo de Wendy Guevara.

La película se estrena a seis meses de haberse filmado, tiempo que Adrián considera como un récord: “normalmente se pueden ver a un año de haberse hecho”.

