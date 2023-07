Paola Durante al fin se siente libre del caso Stanley

A 24 años del asesinato de Paco Stanley, Paola Durante puede decir por fin que se siente tranquila, recargada y en paz, luego de que esa tragedia le dejara muchas secuelas en su vida pues, dice, su salud mental se vio muy afectada al ser juzgada por la sociedad.

“Fue difícil readaptarme a la sociedad, a que me señalen, a que piensen que tienen el derecho de juzgarme, decirme y ofenderme, eso fue muy duro y me costó trabajo entenderlo”, señaló en entrevista.

En junio de 1999 cuando ocurrió la tragedia con Stanley, Durante fue una de las inculpadas en el caso hasta que en 2001 fue exonerada de la muerte del presentador, pero algo que ayudó a limpiar su imagen, opinó, fue la reciente serie El Show. Crónica de un asesinato, de Televisa.

En esa producción Paola dio un testimonio con lo que se liberó y consideró que cerró un capítulo más en su vida, a pesar de que todavía cuenta con algunos haters.

“Mucha gente sí me pidió una disculpa, me dijeron que no creían en mí, hasta que vieron el documental se dieron cuenta de todo lo que pasó, de todo lo que sufrí, lo poco que se pudo ver de mi mamá (Silvia Ochoa) y lo que hizo ella, eso cambió la percepción de la gente”.

Todos estos años la edecán ha estado tomando terapia con psicólogos y psiquiatras y tomado medicamentos porque, señala, tenía que depurar todo lo malo en su vida.

“Por eso me retiré, no quería estar en el medio y no quería hablar de nada, poder estar en paz”.

Sin embargo, su familia la convenció de que volviera a trabajar en el espectáculo, específicamente tener una página de OnlyFans.

“Van a ser fotos sexies, haré colaboraciones con artistas y la primera será con Wanders Lover, no me voy a ir a los límites, pero sí les puedo cantar ‘Las mañanitas’ con disfraz, platicar, haré cenas, venderé prendas que use... pero con límites”.