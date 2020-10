Pandemia "asusta" al Festival Mórbido y lo convierte en híbrido

Este año, la contingencia derivada de la pandemia por coronavirus también hará que el Festival de Cine de Terror se adapte y se vuelve una edición híbrida que combinará las funciones presenciales con las televisadas, además de que los homenajeados de este año, Alex de la Iglesia ("El día de la Bestia") y Joe Dante ("Gremlins"), “asistan” al encuentro cinematográfico de manera virtual.

“El cine sobrevivirá, ha sobrevivido más de 100 años y ha sobrevivido el Betamax, el VHS, el BluRay, las plataformas y el cine seguirá presente”, confesó Pablo Guisa, director del festival en conferencia virtual.

Pablo detalló que este año el festival se adapta y afronta la contingencia ya que no es la primera ocasiona que se enfrentan a problemáticas que han amenizado el mundo del entretenimiento.

“En este año tan complicado y particular sobre todo para la industria del entretenimiento todo cambia. No es la primer epidemia a la que nos hemos enfrentado en los 12 años, ya nos enfrentamos al H1N1, no es la primera contingencia en esta Ciudad a la que nos enfrentamos, ya nos tocó con lo del terremoto de 2017, sin embargo nada nos ha detenido y nada nos va a detener y Mórbido continúa”, dijo Pablo Guisa director del festival en conferencia virtual.

Guisa detalló que una de las adecuaciones que el encuentro tendrá este año será que se dividirá en dos partes, la primera de ellas dedicada a los cortometrajes (83 en total provenientes de 25 países) y la cual podrá ser vista a de manera televisada a través del Canal Mórbido TV y que empezará este 31 de octubre y finalizará el seis de noviembre.

“Creemos que un festival internacional de cine tiene que tener un elemento presencial, además mórbido es un festival cercano a su público y las cuestiones digitales nos mantienen comunicados pero no necesariamente cerca. El cortometraje es un formato complicado, y aunque todos los años lo hemos hecho presencial, hacerlo a través de la televisión lo podrán ver millones de personas y eso beneficiará a los cortos porque tendrán mayor difusión”, confesó.

La segunda parte del festival, que está dedicada a los largometrajes, se aplazó cinco semanas y ahora se realizará del 10 al 13 de diciembre, por lo que el tema este año será sobre el terror en navidad, razón por la que el cartel 2020 de este magno evento está enfocado en la leyenda del Krampus, este ser que cada diciembre se lleva al infierno a los niños mal portados.

En la parte de los invitados especiales, Pablo Guisa reveló que este año se rendirá homenaje a Joe Dante, creador de la saga “Gremlins” y al español Alex De la Iglesia y su filme “El día de la bestia''.

Ambos presentarán de manera virtual sus respectivas películas y habrá una sesión de preguntas y respuestas.

“Los invitados que tendremos serán por vía streaming Joe Dante presentará “Gremlins” en pantalla grande y aprovecharemos que este año se cumplen 30 años de “Gremlins 2” para que Joe presente ambas películas y Alex hará lo mismo con “El día de la bestia”, una película que marcó la carrera de Alex y presentaremos la versión remasterizada en 4k y le estamos planteando un homenaje a él por su carrera y presentaremos “Perdita Durango” también remasterizada”, detalló Guisa.

El director del festival también anunció que tendrán entre tres y cinco premieres exclusivas de cintas mexicanas que por la contingencia sanitaria no han podido llegar al cine.

Además como cada año, este 2020 la clásica función de Lucha Libre de la AAA se realizará pero debido a los protocolos de sana distancia ahora se llevará a cabo con el público en sus autos.

“Este año será Auto Lucha en el Autodromo Hermanos Rodriguez y será el primero de noviembre que este año podrá´ser visto desde la comunidad de los autos de los asistentes”, añadió.

