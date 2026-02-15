Más Información

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

La sirena y el jubilado, adelanto de la nueva novela de Élmer Mendoza

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

“Hacer entrevistas fue mi escuela personal de letras”: entrevista inédita con Federico Campbell

La ilustración de camino a la modernidad

La ilustración de camino a la modernidad

y se casaron en 2007; la pareja eligió el para sellar su unión y ahora, 19 años después, lo celebraran, como sólo ellos lo han sabido manejar, entre fecha y fecha en la gira de, pero siempre con el deseo de demostrarse la reciprocidad de su afecto.

Sin importar los estigmas y los prejuicios, Heeydee y Paco han construido una relación cimentada en la confianza, la admiración y el respeto; la distancia física no ha supuesto para ellos un impedimento para que su matrimonio funcione, muestra de ellos es que, este 14 de febrero, cumplieron casi una década de casados.

Tres años antes se convencieron que querían estar juntos pues, antes de ser novios, fueron amigos, como Hofmann ha relatado en diferentes entrevistas.

Lee también:

De hecho, por la época en que se conocieron, cuando ambos frecuentaban el "Bulldog Café" -donde los presentó un amigo en común-, Heydee estaba comprometida; un novio, que se dedicaba a la política y, con el que estuvo por alrededor de ocho años.

Sin embargo, las diferencias y los excesivos celos de su expareja los llevaron a terminar su relación.

Fue entonces que su amistad con Paco se estrechó pues, el también cantante puso todo su empeño en demostrarle que él era un hombre que la proveería de seguridad y amor, desde que la conoció se interesó en ella románticamente; paulatimante, su amistad se transformó en amor y, en menos de un año de darse una oportunidad, Heydee se mudó a vivir con Paco.

En esa época, Heydee seguía siendo bailarina, trabajaba en Televisa y con famosos cantantes como Tiziano Ferro, con el que llegó a emprender una gira mundial, en 2006, cuando ya esperaba a su primera hija, Valentina.

Lee también:

Cuando llegó el momento en que Hofmann tuvo que reposar y quedarse en casa, el músico continuaba de gira, situación que generó un gran estrés en su compañera de vida que, además, era alérgica a la hormona del embarazo y, en la espera del arribo de su esposo, contaba cada día, desde que comenzaba su tour con Molotov, para su regreso.

Los celos nunca fueron un enemigo dentro de su relación, debido a que ambos confían en el otro; sólo hubo una vez, como Hofmann ha relatado, en diferentes podcasts, que recibió una llamada, en la que le afirmaban que el músico acaba de besarse con una joven en uno de sus conciertos, molesta, Heydee confrontó a Paco, quien afirmó que la supuesta infidelidad no había tenido lugar.

A excepción de esa ocasión, la empresaria nunca ha vuelto a recibir ningún indicio de que su esposo falte a su promesa y, en correspondencia, ella le profesa la misma lealtad, por lo que, este sábado 14 de febrero, día de su aniversario, tomó un avión rumbo a Estados Unidos, en donde se encuentra Molotov ofreciendo su gira, para reunirse con el músico y celebrar, junto a más amigos, su día especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]