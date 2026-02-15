Paco Ayala y Heydee Hofmann se casaron en 2007; la pareja eligió el Día del Amor y la Amistad para sellar su unión y ahora, 19 años después, lo celebraran, como sólo ellos lo han sabido manejar, entre fecha y fecha en la gira de Molotov, pero siempre con el deseo de demostrarse la reciprocidad de su afecto.

Sin importar los estigmas y los prejuicios, Heeydee y Paco han construido una relación cimentada en la confianza, la admiración y el respeto; la distancia física no ha supuesto para ellos un impedimento para que su matrimonio funcione, muestra de ellos es que, este 14 de febrero, cumplieron casi una década de casados.

Tres años antes se convencieron que querían estar juntos pues, antes de ser novios, fueron amigos, como Hofmann ha relatado en diferentes entrevistas.

De hecho, por la época en que se conocieron, cuando ambos frecuentaban el "Bulldog Café" -donde los presentó un amigo en común-, Heydee estaba comprometida; un novio, que se dedicaba a la política y, con el que estuvo por alrededor de ocho años.

Sin embargo, las diferencias y los excesivos celos de su expareja los llevaron a terminar su relación.

Fue entonces que su amistad con Paco se estrechó pues, el también cantante puso todo su empeño en demostrarle que él era un hombre que la proveería de seguridad y amor, desde que la conoció se interesó en ella románticamente; paulatimante, su amistad se transformó en amor y, en menos de un año de darse una oportunidad, Heydee se mudó a vivir con Paco.

En esa época, Heydee seguía siendo bailarina, trabajaba en Televisa y con famosos cantantes como Tiziano Ferro, con el que llegó a emprender una gira mundial, en 2006, cuando ya esperaba a su primera hija, Valentina.

Cuando llegó el momento en que Hofmann tuvo que reposar y quedarse en casa, el músico continuaba de gira, situación que generó un gran estrés en su compañera de vida que, además, era alérgica a la hormona del embarazo y, en la espera del arribo de su esposo, contaba cada día, desde que comenzaba su tour con Molotov, para su regreso.

Los celos nunca fueron un enemigo dentro de su relación, debido a que ambos confían en el otro; sólo hubo una vez, como Hofmann ha relatado, en diferentes podcasts, que recibió una llamada, en la que le afirmaban que el músico acaba de besarse con una joven en uno de sus conciertos, molesta, Heydee confrontó a Paco, quien afirmó que la supuesta infidelidad no había tenido lugar.

A excepción de esa ocasión, la empresaria nunca ha vuelto a recibir ningún indicio de que su esposo falte a su promesa y, en correspondencia, ella le profesa la misma lealtad, por lo que, este sábado 14 de febrero, día de su aniversario, tomó un avión rumbo a Estados Unidos, en donde se encuentra Molotov ofreciendo su gira, para reunirse con el músico y celebrar, junto a más amigos, su día especial.

