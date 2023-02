Pablo Montero asegura que es inocente de la acusación de abuso sexual: "no hay orden de aprehensión en mi contra"

“No hay ninguna orden de aprehensión en mi contra y nunca me he escondido ni tengo que hacer”, subrayó Pablo Montero sobre una acusación de presunto abuso sexual y que se filtró esta semana.

El cantante y actor emitió un comunicado en el que asegura que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación sobre su caso. Después de haber hablado en el matutino "Hoy" y aclarar que no tiene orden de aprehensión ni nada que ocultar, el cantante mandó un comunicado en el cual explica que, ya no podrá dar más declaraciones al respecto hasta que su equipo legal lo autorice.

"Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace", se lee en dicho documento.

Montero explica que hasta el momento no ha recibido ningún aviso o citatorio por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en caso de que se requiera su presencia él está dispuesto a presentarse y subrayó:

"Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra, así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia".

También señaló que no se está escondiendo como se ha dicho en algunos medios y publicaciones, que él se encuentra en México trabajando y tiene una presentación este fin de semana, "soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito".

Finalmente aseguró que en cuanto pueda volver a hablar lo hará y agradece a los medios por el seguimiento que han hecho de la situación.

Pablo Montero reaparece

Pablo Montero habló por vez primera, en el programa "Hoy", de los señalamientos que incluyen es buscado por la Interpol.

“Estoy aquí para aclara esta mentira”, reafirmó Pablo.

“Hay una carpeta de investigación, eso es lo único que hay. No me han citado, no me han notificado, de hecho le he comentado al abogado que yo quisiera ir por propia voluntad a presentarme y ver lo que está pasando”, agregó.

Esta semana se informó que autoridades de Tapachula, Chiapas, habrían girado una orden de presentación en contra del cantante y solicitado ayuda a la Fiscalía de Nuevo León y la Interpol, para encontrarlo.

Según esto, tras una presentación en el lugar, Montero invitó a dos jóvenes a una reunión donde habría sucedido los acontecimientos.

Esta mañana, a pregunta expresa de los conductores de la emisión matutina, el intérprete de “Que me digan viejo” fue tajante en su respuesta.

“Mentiría si digo que conozco a la persona. Fui a un lugar y de repente, obviamente, me pidieron fotos en la parte donde me encontraba con varias personas y bueno, creo que una de las que estaban ahí era ella”, expuso.

“Hay una persona que conozco y que declaró que supuestamente había llegado a un arreglo con la que me está acusando y es totalmente falso, como tantas cosas que se han dicho al respecto”, añadió.

Abunda que ahora está ocupado terminando un nuevo disco y que ha platicado con su abogado para aclarar todo lo que se comenta.

Eliser García, litigante que lleva el caso, apunta que por el tipo de delito que se le acusa a su cliente, no es susceptible de arreglo.

“La víctima no puede retirar la denuncia, por lo cual carece de toda lógica”, dijo.

Montero lamentó que todo esto ha desatado la filtración de otras imágenes de él, como el de un arresto por causar destrozos en un restaurante.

“Ahora van a circular cosas que han pasado antes, ahora se están colgando de esto para sacar fotos”, precisó.

rad