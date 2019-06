Pablo Montero aclara que no lo arrestaron y explica situación familiar

Tras la noticia de que supuestamente el cantante y actor Pablo Montero había sido detenido el fin de semana pasado, por una presunta orden de restricción que habría interpuesto su ex mujer y madre de sus hijas, Carolina Van Wielink, el artista aclaró lo ocurrido.

"Ni estuve preso, ni pagué una fianza y mucho menos hay una orden que me impida ver a mis hijas; yo he cumplido como padre con mis hijas en todo momento. Me hago cargo al 100% de absolutamente todas sus necesidades”, expresó.

Montera aclaró que tuvo una diferencia con su exesposa Carolina, y ella tomó la decisión de pedir que el cantante no se acercara, pero a ella, no a sus hijas.

Por lo que el día que se les vio en el área jurídica de una delegación en Playa del Carmen, fue porque las autoridades correspondientes le hicieron saber a Montero sobre la petición de Carolina Van Wielink.

Hasta el momento la situación familiar está en los términos estipulados por cada uno de ellos, los cuales prefieren mantener en privado.

También se informó que el acuerdo final al que llegue Pablo Montero y Carolina Van Wielink se dará a conocer en su momento.

