La muerte del cantautor y guitarrista Pablo Milanés sorprendió al mundo del espectáculo la noche de este 21 de noviembre, después de que el trovador cubanos estuvo por varios días en el hospital enfrentando complicaciones de una enfermedad oncohematológica (tumores en los productores de sangre).

Durante su carrera Milanés, quien falleció a los 77 años de edad, colaboró con artistas a nivel mundial como Francisco Céspedes, Manuel Mijares, Guadalupe Pineda, Tania Libertad y más.

En redes sociales, artistas dedicaron palabras en memoria del intérprete de “Yolanda”.

La cantante mexicana Lucero recordó cuando interpretó junto a su exesposo, Manuel Mijares, el tema original de Milanés, “El breve espacio”.

“Querido Pablo, que el Coello te reciba cantando y con la alegría de tus canciones que quedan en la eternidad y en nuestros corazones”, escribió la cantante.

Mientras que Eugenia León, con quien el cantante cubano hizo dueto con el tema “Ya de va aquella edad”, subió una imagen del cantante y lo despidió tiernamente.

“Se ha ido Pablo Milanés, una voz imprescindible para América Latina. Pablito tan querido… buen viaje”, expresó León.

Diego Torres aplaudió la herencia musical que el compositor cubanos dejó para la industria: “¡Triste noticia! Mis condolencias a su familia y sus seres queridos. Maestro Gracias por ese legado de canciones hermosas y buena música que quedarán para siempre”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dedicó un tuit en honor al cantante con un fragmento de la canción “El breve espacio en que no estás”.

“Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y el hasta siempre…”, escribió Sheinbaum junto a una fotografía en blanco y negro de Milanés.



