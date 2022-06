Una jueza de Miami aceptó el jueves postergar una vez más el juicio del actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio tras un incidente automovilístico hace poco más de tres años. Su esposa, Ana Araujo, habló por primera vez sobre la difícil situación que vive con su aún esposo.

En una audiencia que duró menos de cinco minutos, la jueza Diana Vizcaíno fijó una nueva fecha para analizar el estatus del caso, el 8 de julio. No determinó, sin embargo, una nueva fecha para el inicio del juicio, como hizo en ocasiones anteriores cuando resolvió postergarlo.

Tanto los fiscales como la defensa de Lyle dijeron que necesitaban más tiempo para presentar la declaración de dos testigos clave.

“Parece que ambas partes han acordado una postergación conjunta en este asunto, que se concede”, expresó la jueza Vizcaíno tras escuchar a la fiscalía y la defensa.

La del jueves sería la séptima postergación del juicio desde que el proceso judicial empezó en abril de 2019, poco después del incidente vehicular de finales de marzo en el que el cuñado de Lyle trasladaba al aeropuerto al actor, su esposa y dos hijos cuando su automóvil se cruzó con el de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral.

Lyle, quien le había dado a Hernández un puñetazo en la cara, ha dicho que actuó en defensa propia porque temía que el cubano lo atacara con un arma. Esas aseveraciones, no obstante, fueron descartadas por otro juez y por una corte de mayor instancia, que devolvió el caso al tribunal de Miami para que vaya a juicio.

Pablo Lyle, en silencio; su esposa habla

El actor se conectó por Zoom a la audiencia del jueves, pero no hizo ninguna declaración. Su abogado Philip Reizenstein y la fiscalía estuvieron presentes en la sala y fueron los que pidieron más tiempo a la jueza.

Reizenstein explicó que le faltaba interrogar el viernes a dos testigos claves que son familiares de Hernández y que hasta ahora “han hecho todo lo posible” para evitar declarar ante los abogados de Lyle. Dijo además que tenía dudas de que fueran a presentarse al interrogatorio el viernes, pero la fiscalía expresó que era lo único que faltaba antes de empezar el juicio y aseguró que los testigos sí se presentarían a declarar.

De acuerdo con las imágenes de videos de seguridad tomadas en el momento del incidente, Hernández paró su automóvil en un semáforo en rojo, bajó y se acercó a la ventanilla del vehículo de Lyle para reclamar que le habían cerrado el paso. El cuñado del actor bajó de su auto y discutió con Hernández, pero cuando vio que su vehículo se movía, regresó a su asiento.

Fue entonces cuando Lyle, que estado sentado en el asiento de acompañante, bajó, corrió hacia Hernández y le dio un puñetazo en el rostro, de acuerdo con las imágenes de video de seguridad.

El hombre cubano permaneció solo, tendido en el piso, mientras el vehículo de Lyle y su familia se alejaba. Unas horas más tarde, la policía detuvo al actor en el aeropuerto de Miami mientras se disponía a viajar a México.

Cuatro días después, Hernández murió de una lesión cerebral causada por el traumatismo en un hospital de Miami.

Ante esta problemática familiar, Ana Araujo, esposa del actor, habló por primera vez, y al programa "Venga la Alegría" se mostró esperanzada con que el juicio sea favorecedor para su esposo, y admitió lo complicado que es convertirse en la cabeza de la familia.

"Estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país; te quedas como cabeza de familia y no queda otra más que chambearle, me han abierto las puertas, la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas; sin duda seguimos esperando", admitió.

Sobre las versiones que aseguran que estaría separada de su esposo, Ana Araujo no aclaró cuál es la situación sentimental con Lyle, padre de sus hijos.

"Lo hablé en mi podcast, ahí lo pueden escuchar; sí, tengo tres años sin Pablo, entonces, a eso me refería, lo compartiré en su momento", agregó.

Sobre si se está dando una nueva oportunidad en el amor, Araujo no quiso responder por “respeto a sus hijos”.

