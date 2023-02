Pablo Lyle enfrenta en soledad su mayor lección

Y tras el gran ruido que genera un terremoto, en este caso en la decisión penal sobre el actor Pablo Lyle, sólo hubo silencio.

Luego de que una jueza en Miami determinó ayer que el histrión deberá purgar una condena de cinco años en prisión y ocho más en libertad condicional por homicidio involuntario, casi ninguno de sus compañeros en cine y televisión emitieron comentarios, ni siquiera en sus redes sociales.

Juan Osorio, productor que lo tuvo en la telenovela Una familia con suerte, fue de los pocos que dio palabras sobre el fallo legal y en el que hasta el último momento, tuvo la esperanza de que no fuera determinante para el protagonista de Mirreyes vs godínez.

“Pablo a partir de este momento es otra persona porque no es nada fácil esos cinco años dentro, otros ocho fuera, y los tres que lleva. (Son) 16 años que tu vida cambió totalmente, destroza una vida, no destroza la carrera, esa ya de por sí está afectada”, dijo el productor a EL UNIVERSAL.

“Me duele como amigo, me duele por la familia, me duele porque es un mexicano, y cualquiera de nosotros en un momento dado, si no tienes ese momento de frialdad en tu mente, puedes reaccionar mal y esta es la factura”, agregó.

Lyle fue sentenciado por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años con el que en marzo de 2019 tuvo un altercado de tránsito en las cercanías del aeropuerto de Miami.

El actor le dio un puñetazo a Hernández, hecho que fue captado por cámaras de seguridad, el cual ocasionó que cayera al suelo y falleciera cuatro días después en un hospital, por lesión cerebral.

Durante el proceso legal, el grupo oficial de fans de Lyle, apoyó desde Instagram la recaudación de fondos que permitieran ayudar en los gastos legales que estaba realizando la familia del actor.

Hasta el día de ayer, de acuerdo con la convocatoria ilustrada con una fotografía del histrión y sus pequeños hijos, se habían logrado registrar 98 mil 319 dólares (casi dos millones de pesos), sin alcanzar la meta fijada en 100 mil billetes verdes: “No hay monto mínimo”, se lee en la publicación, en la que está mencionado el número bancario de un familiar del mexicano.

Pide perdón a las víctimas

Previo a la sentencia y por vez primera, Lyle dijo su sentir con la presencia de la familia de Hernández, que había solicitado la pena de 15 años.

“Realmente lo siento. Les ofrezco la disculpa más sincera que nunca he ofrecido en mi vida. Sé que perdieron a alguien muy importante, no puedo hacer nada para traerlo de vuelta”, dijo el actor.

Añadió que los hechos se van con él a la cama y continúan al despertar.

Su esposa, Ana Araujo, aseguró que el actor no es violento, sino por el contrario, conciliador, por lo que todo lo sucedido los tomó por sorpresa.

“(Pablo) estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no se podía levantar, no podía creer que el señor había trascendido”, detalló Araujo.

“Sé que aquí yo no soy la víctima… Pablo nunca ha sido una persona violeta, por el contrario, siempre ha sido alguien conciliador que vela por los otros, por eso esto ha sido muy impactante para todos”, añadió.

Ahora, ambas partes tienen 30 días para apelar la decisión de la jueza.

Osorio consideró que Pablo es un hombre con buenos cimientos y eso le va favorecer para salir adelante.

“Nunca es tarde, a lo mejor cuando regrese no va tener las mismas oportunidades, pero nunca es tarde para recuperar el camino de lo profesional”, expresó el productor.

Lyle estaba en Estados Unidos aprovechando un pequeño receso del rodaje de la comedia romántica Después de ti, la cual estaba realizándose en la Ciudad de México.

Ya había filmado algunas escenas, pero tras el incidente y por común acuerdo, el actor y la producción decidieron dar por terminada la relación laboral ante la incertidumbre del futuro legal del actor.

También fue retirado de la secuela de Mirreyes vs godínez desde que comenzó la escritura del guión, pues se desconocía la duración del juicio.

CRONOLOGÍA

Agresión. El 31 de marzo de 2019, Lyle le dio un puñetazo a Juan Ricardo Hernández durante un altercado de tránsito.

Consecuencias. El hombre falleció días después. Pablo es acusado de homicidio involuntario. Lo declaran culpable.

Sentencia. Cinco años de prisión, ocho de libertad condicional y servicio comunitario.