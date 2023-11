Pablo Alborán responde si hay o no romance con Miguel Bosé

Pablo Alborán rompió el silencio sobre una versión que circula hace unas semanas sobre un supuesto nuevo romance, resulta que una revista de circulación nacional aseguró que el cantante de 34 años mantenía una relación sentimental con su colega Miguel Bosé, de 67.

Alborán, que asistió a la entrega de los Premios Latin Grammy 2023, fue cuestionado al respecto, ya que hace semanas, cuando sonó fuerte la existencia de esta supuesta relación ni él ni el intérprete de "Amante bandido" se pronunciaron al respecto a pesar de que el tema se volvió tendencia.

En 2020, Alborán habló públicamente de sus preferencias sexuales a través de un video que compartió en sus redes, ahí expresó: "Hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era".

Aunque dejó claro que nunca se sintió discriminado por sus preferencias, aclaró que su mensaje buscaba impulsar a las personas que sintieran miedo de externar al mundo quiénes eran.

"Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo", prosigue, apostillando: "Desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así. Y por eso, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

¿Qué hay entre Pablo Alborán y Miguel Bosé?

Tanto Pablo Alborán como Miguel Bosé están solteros, Miguel Bosé y el escultor Nacho Palau se separaron en 2018 tras estar juntos durante dos décadas, se conocieron cuando el cantante tenía 37 años y Palau 19; decidieron ser padres por "vientre de alquiler" de sus respectivos cuatro hijos con apenas meses de diferencia.

Nacho Palau y Miguel Bosé estuvieron juntos por 30 años y compartían la crianza de 4 hijos. Fotos: Archivo e Instagram.

En mayo de este 2023 se dio a conocer que Bosé ganó la demanda interpuesta por su expareja sentimental Nacho Palau, quien había pedido que ambos fueran declarados padres de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro.

En octubre, Miguel Bosé presumió su asistencia a un concierto que Pablo Alborán ofreció en México: "Y llegó la tan esperada noche y Pablo Alborán puso a los 10 mil corazones del Auditorio Nacional en vilo, los dejó sin aliento, les tocó hondo, les hizo llorar y disfrutar. Se ha hecho muy grande, muy muy grande. ¿En qué momento me descuidé? Pablo… te quiero mucho. ¡Gran noche!", se lee.

Anoche, Pablo Alborán fue cuestionado por Europa Press sobre si era verdad o no que mantenía un romance con Bosé; incrédulo, el intérprete de "Saturno" negó tal versión

"Anda que venir aquí a preguntarme eso... es una pena que hagas eco de eso, pero yo me tengo que reír, es lo que hay", expresó.