Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabbath, se despide de las giras y cancela sus conciertos por Reino Unido y Europa

Ozzy Osbourne publicó este miércoles en su cuenta de twitter un comunicado donde anuncia que cancela las fechas de su gira en Reino Unido y Europa.

Lee también: Gato y hombre logran la estafa perfecta en cine

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis leales fans. Como todos ustedes saben, hace cuatro años, en este mismo mes, tuve un grave accidente en el que me dañé la columna vertebral”.

“Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios. Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, un innovador tratamiento, mi cuerpo sigue estando físicamente débil”. escribió el antes lider de Black Sabbath.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 1, 2023