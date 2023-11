Organización judía acusa a Selena Gomez de cobardía por sus comentarios sobre el conflicto Palestina-Israel

Selena Gómez se vio envuelta en la controversia sobre el conflicto Israel-Palestina cuando expresó su deseo de poner fin a la violencia y destacó la importancia de proteger a los niños afectados por el conflicto. Sin embargo, esto generó confusión entre los internautas que esperaban una postura más clara y contundente de la artista, conocida por abordar temas sociales.

"Necesitamos proteger a TODAS las personas. Lo siento si mis palabras no son suficientes. No puedo apoyar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Desearía poder cambiar el mundo, pero esta publicación no lo hará", escribió el 31 del mes pasado en una historia de Instagram. Las declaraciones surgieron pocos días después de que el conflicto en el Medio Oriente tomara un nuevo giro con la incursión del grupo terrorista Hamás en Israel, desencadenando muertes y secuestros de civiles.

Tras el post, Rare Beauty, la empresa de cosméticos de la famosa, emitió un comunicado que insinuaba apoyo hacia Palestina, detallando la crisis humanitaria en Gaza y mencionando la pérdida de vidas palestinas en los ataques israelíes.

Se compartió una imagen con el texto "Crisis humanitaria en Gaza", dejando en claro que no respaldaban ni aprobaban lo que ocurría en el lado palestino y reconociendo las acciones de Israel en la zona para enfrentar a los terroristas.

Si bien se sabe que ha habido miles de víctimas en ambas zonas, Rare Beauty estableció claramente su postura, afirmando: "Miles de civiles palestinos inocentes han muerto en ataques aéreos israelíes, y millones de civiles han sido desplazados, sin acceso a alimentos, agua, medicamentos o necesidades básicas para la supervivencia. Un gran número de estas víctimas son niños. Hay que proteger a los civiles palestinos, y punto".

Además, expresaron: "Seguimos con el corazón roto por el horrible ataque terrorista contra civiles inocentes en Israel el siete de octubre, muchos de ellos también niños. No hay ninguna situación en la que los ataques contra civiles sean aceptables. Denunciamos enérgicamente todas y cada una de las formas de antisemitismo e islamofobia".

Posteriormente, la organización American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) acusó a Selena de sucumbir a la presión para boicotear a Israel y priorizar su empresa de maquillaje sobre los 1,400 asesinatos israelíes y la toma de rehenes. Según Mitchell Bard, miembro de la organización, en lugar de abordar estos eventos, Selena centró su atención en proteger Rare Beauty, amenazada después de que el CEO de la compañía siguiera cuentas pro-Israel, según señala "TMZ".

La organización expresó su decepción por la opinión de la empresa y de la artista y la acusó de "pacificar a los matones" que intentan boicotear su emprendimiento al "tomar la posición popular de que los palestinos que han sido sacrificados por Hamás son las víctimas".

En contraste, Alia Malak, miembro fundador de la organización palestina Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), elogió la postura de Selena y la situó del "lado correcto de la historia", uniéndose a miles de artistas y figuras culturales que piden un alto el fuego y justicia.

