Olivia Williams habla de su experiencia en "Friends": "una tortura"

La actriz británica Olivia Williams, reconocida por su papel como Camila en la serie "The Crown", compartió sus impresiones sobre su experiencia en el set de grabación del aclamado show televisivo "Friends", revelando que no fue precisamente placentera. La artista participó en uno de los episodios más memorables de la serie, pues interpretó a Felicity, una de las damas de honor en la boda de Ross.

Williams detalló a "The Independent” cómo el ambiente en el set del programa no coincidía con sus expectativas.

Según ella, "Friends" era considerado una marca en sí mismo, y los actores tenían que ajustarse al maquillaje y al estilo definidos por la producción. "Ibas a maquillaje y peluquería y te decían: 'aquí tenemos un look, esto es lo que hacemos'. Y eso implicaba, esencialmente, depilarte las cejas con pinzas", explicó Williams.

La famosa recordó que suplicó para que no le cambiaran el look, puesto que ello podría afectar a futuros trabajos y proyectos en los que quisiera participar, lo que le pareció una "tortura".

Asimismo, en una de las sesiones de grabación, Williams fue testigo del trato que un productor dio a una de las actrices. "Me llevaron al estudio en un coche compartido con una actriz fantástica cuyo personaje, si mal no recuerdo, se llamaba 'Mujer vieja'". Aunque la inglesa elogió el talento de esta actriz, lamentó que el director, cuyo nombre no mencionó, le gritara: "¡No eres graciosa!". La actriz no regresó al set al día siguiente, una situación que Williams describió como una experiencia alarmante.

A pesar de ser la primera vez que Olivia Williams habla sobre su participación en "Friends", aseguró que no teme abordar el tema, dado que suele expresar su desaprobación hacia las producciones que considera abusivas con sus estrellas. "Quizá tendría mucho más trabajo si me quedara callada. Quizá ya esté en la lista negra de actores socialistas, quién sabe", comentó de manera jocosa al medio inglés.

Amigas, la de la boda de Ross: Parte 2. Foto: IMDb.