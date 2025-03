Olivia Collins cuestiona la versión oficial sobre la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, y vuelve a señalar a Imelda Garza, expareja del joven, como la posible responsable de su fallecimiento del también cantante.

La actriz asegura que el fallecimiento de Julián fue extraño y que su consumo de drogas se vio agravado por la influencia de Imelda, quien, según ella, no ayudó a Julián en su problema, sino todo lo contrario. Pese a sus declaraciones, la actriz subraya que no está acusando directamente a Imelda, pero insiste en que hay demasiadas dudas: “no tengo nada que temer”, dijo y no se retractará de sus señalamientos.

Lee también Prevén otro “Accidente” en Netflix

Karla de la Cuesta le tira a Trevi en marcha feminista

Durante la marcha que se realizó el sábado pasado en la Ciudad de México, para conmemorar el 8M, resaltó un cartel con la imagen de Gloria Trevi, el cual era portado por la activista y abogada Karla de la Cuesta.

En éste, De la Cuesta señalaba directamente a la cantante como su victimaria, asegurando que Trevi había sido cómplice de los abusos perpetrados hacia ella y otras chicas por parte de Sergio Andrade.

Los carteles, en los que se leía: "#EllaNoSoyYo", "No me representa" y "Gloria Trevi no fue mi salvadora, fue mi tratante", fueron pegados a una imagen promocional del pasado concierto de la artista llevado a cabo en la Arena CDMX y organizado por 14 secciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).





Karla de la Cuesta arremetió contra Gloria Trevi en el 8M. Fotos: Instagram





Gabriel Soto hace nocaut con su fundación

A través de su fundación No tires la toalla, Gabriel Soto ha impulsado el desarrollo de nuevos talentos en el boxeo. El actor lleva casi 20 años arriba del ring y una década apoyando a niños y jóvenes en el deporte. Y uno de sus mayores logros es el crecimiento de Óscar Duarte, a quien ha respaldado desde sus inicios y que hoy figura entre los seis mejores boxeadores del mundo. "Ya estamos a punto de sacar un campeón mundial con mi fundación", dice orgulloso el actor, quien en 2016 debutó como mánager al firmar a Duarte con la promotora Golden Boy Promotions.









Lee también Santa Fe Klan quiere un "La Voz... Hip Hop"