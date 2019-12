Ochmann no presume lo que no tiene

Mauricio Ochmann ya no se sorprende de que enseñen fotos de él desnudo. Él mismo ha hecho proyectos teatrales que lo requieren, sin embargo, hace unos días se volvieron a difundir unas fotos de él sin ropa, y cuando el actor las vio, se soltó a reír porque afirma, le hicieron photoshop para que sus genitales se vieran más grandes. “¡Imagínate! Esta foto ya es muy vieja y sí la conozco pero me hicieron quedar muy bien. Me encantaría decir que así estoy”, compartió el actor quitado de la pena

Buscan justificar ausencia de Lyle en Mirreyes vs. godínez

Los guionistas de la secuela de Mirreyes vs. godínez están afinando detalles para que sea congruente la ausencia del personaje protagónico que interpretó Pablo Lyle. El actor atraviesa por problemas legales y no podría estar en el primer trimestre del año, fecha para arrancar el rodaje.

Uckermann ya no le apuesta al pop, sino al funk

Los que siguen la carrera de Christopher Uckermann desde sus inicios se podrían sorprender de saber que el actor y cantante no es tan fan de la música pop como pareciera, a pesar de formar parte del extinto grupo RBD, por eso es que ahora que está promocionando su proyecto Sutil universo, nos cuenta que no está en sus planes incluir el género pop, lo suyo, dice, es el “funk alternativo con violines”. “Fue una etapa de mi vida, la disfruté mucho pero en realidad nunca fui muy fan de la música muy pop pero era parte del proyecto en el que estaba. Lo disfruté mucho en su momento pero ahorita ya no volvería”, comparte. Uckermann lanzará su esperado EP el próximo mes.