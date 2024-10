Por la gran demanda que ha representado el concierto que Oasis ofrecerá en nuestro ciudad el próximo año, la banda británica acaba de anunciar que agregará otra fecha, lo que ha aumentado la expectativa de sus fans, sobre todo, para aquellas y aquellos que aún no obtienen noticias del código de preventa que el grupo proporcionó a sólo unos cuantos.

El regreso de los hermanos Gallagher es uno de los temas más sonados pues, desde que anunciaron que México estaba incluído en uno de sus destinos, sus seguidores no sólo no caben de la emoción, sino que los desborda la incertidumbre de saber si alcanzarán o no boletos para el espectáculo que ofrecerán en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol.

Fue a principios de esta semana que, a través de sus redes sociales, dieron a conocer que su gira no se limitaría a recorrer Europa, pues también incluiría cuatro ciudades de Estados Unidos y, por supuesto, a México.

Oasis lanzó una temática para las personas interesadas en adquirir boletos de forma anticipada, compartiendo un link que dirigía a su página oficial, en la que con algunos datos y la respuesta a la pregunta de "¿cuándo fue la última vez que visitamos tu país?", sus fans participaron a un sorteo para recibir un código para comprar las entrada en preventa.

La angustia aumentó cuando muchas y muchos de ellos no recibieron el código de fans pues, como ha ocurrido en varios eventos multitudinarios, hay veces que los boletos se agotan en la misma preventa, lo que deja sin posibilidades a quienes esperaban la venta general.

Pero, hace sólo una hora, la banda compartió la noticia de que abrió una nueva fecha para presentarse en nuestro país, del mismo modo que en tres de las cuatro ciudades que visitarán en EU.

Los conciertos serán los días 12 y 13 de septiembre del próximo año; la preventa iniciará este jueves a las 10:00 horas, mientras que la venta general se habilitará el viernes 4, a partir de las 12:00 horas.

¿Cuáles son los precios para ver a Oasis?

De acuerdo con la información que ya circula en varios sitios, los boletos para ver al grupo, originario de Manchester, serán:

Naranja C: 1, 342 pesos

Verde C: 1, 672 pesos

Naranja B: 2, 192 pesos

Verde B: 2, 634 pesos

Zona GNP: (Pendiente)

General B: 2, 970

General A: 5, 490

