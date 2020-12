Disney+ estrena el 15 de enero Bruja Escarlata y Visión. A pocas semanas de su lanzamiento la plataforma ha publicado un nuevo teaser de la ficción, clip que aparentemente revela uno de los poderes hasta ahora desconocidos de Wanda Maximoff.

"Y vivieron felices para siempre", reza la publicación de Twitter que acompaña al vídeo. A diferencia del anterior avance de la serie, no se escucha ninguna canción de fondo mientras se ven algunas imágenes de Wanda Maximoff y Visión que ya aparecieron en adelantos previos.

En el clip aparece Wanda reconstruyendo un agujero en la pared de su casa con sus poderes para deformar la realidad. Los fans ya especularon sobre esta secuencia, asegurando que este agujero se creó cuando Monica Rambeau (Teyonah Parris) es expulsada del extraño universo de Wanda y Visión, como se ve en el avance de la ficción. Si bien esto no está confirmado, las imágenes sugieren que Wanda es consciente de que su mundo está siendo manipulado por ella.

Los detalles de la trama de Bruja Escarlata y Visión no han sido revelados, aunque durante el Disney Investor Day se confirmó que la Gema de la Mente tendrá un papel clave en la historia. También se sabe que la serie funcionará como una precuela de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

"Marvel Studios presenta Bruja Escarlata y Visión, una mezcla de televisión clásica con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que viven unas vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece", reza la sinopsis oficial.

