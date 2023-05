Nuevamente, Sergio Arau se lanza por la presidencia

Luego de que en 2018 el cantante Sergio Arau se lanzó como candidato independiente a la presidencia de México, ahora señaló que el próximo año quiere volver a hacerlo.

“Mi postura como candidato era muy clara: yo quiero ser presidente porque puedo hacer lo que se me hinchen los hue…, defender al país como si fuera mío, ser tranzas. Además, no te enjuician. Entonces, si al terminar este sexenio no enjuician a algún expresidente, me voy a volver a lanzar: ¡Ese incentivo todavía existe!”, aseguró a EL UNIVERSAL.

“Para empezar, voy a privatizar la corrupción. El gabinete va a ser diferente. Mi lema era ‘Por un México igualito’. Me comprometí a hacer todos los cambios necesarios para que las cosas siguieran igual de antes. La honestidad ante todo es básica”.

Arau comentó que en la pandemia no le fue tan grave, pero en este 2023 ha estado mucho más activo, por ejemplo, actualmente sigue con la promoción de su álbum Tocada y fuga, compuesto por versiones nuevas de conocidas canciones de ópera.

Los demos para este CD los empezó a hacer en el 2000, pero lo pospuso por otras ocupaciones, tanto personales como con el grupo Botellita de Jerez.

“En la pandemia hubo un momento de crisis de, ‘¿ahora qué hago?’ No hay tocadas, bares, ni conciertos, entonces me puse a buscar, me topé con Tocada y fuga, tengo muchas canciones que no he grabado nunca, que están ahí esperando su momento y dije: ‘hago esto’”.

También tiene una exposición de pintura que viene planeando desde hace muchos años, que es acerca de autorretratos, y en modo de broma indicó que se lleva muy mal con el modelo.

Comenta que en pleno encierro por la pandemia de Covid-19 conoció a un músico de Los Ángeles que es ingeniero de sonido, tiene un estudio de grabación en su clóset y con él construyó la música de este disco.

“Fueron 50 martes grabando este disco, él y yo básicamente, luego por zoom, con tecnología, invité a mis cuates”.

Participan: Andrea Echeverrí, de Los Aterciopelados; Rubén Albarrán, de Café Tacvba; José Fors, de La Cuca; Javier Uruchaga de La Orquesta Mondragón, Piro, Horacio Franco, Lino Nava, Cecilia Noel y Carina Ricco.

Todos ellos haciendo sonar canciones que tienen la base musical de piezas clásicas de Beethoven, Tchaikovsky, Bach, Bizet, Rossini, Mozart y Vivaldi, entre otros compositores.

“Acabamos de estar en el festival Vive Latino y en seis o siete conciertos, es muy de época el concierto, muy teatral como una standupera, hay cosas muy psicodélicas”.