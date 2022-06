Novia de Vicente Fernández Jr. alaba personalidad de Christian Nodal

Christian Nodal está en más tendencia que nunca, desde el 2017 cuando publicó su primer disco "Me dejé llevar".

Y aunque su look ha pasado del clásico sombrero ranchero a los tatuajes y algo más cercano al rap, Nodal sigue conquistando corazones.

Mucho se ha hablado de sus recientes conquistas, como la rapera "Cazzu", pero su atractivo no sólo le limita al físico, sino a su forma de ser.

La última en resaltar la personalidad del exprometido de Belinda fue la influencer Mariana Rodríguez, novia de Vicente Fernández.

Mariana y Vicente Jr. compartieron un café con Nodal y ella no dudó en alabar a su invitado, de quien dijo: "Me encanta su sencillez", al subir una foto en redes sociales.



"Mejor quita a Vicente"

Sin embargo, algunos de sus seguidores en Instagram la criticaron por ignorar a su novio. "Mejor quita a Vicente jajajaja", "no se notó", "no me lo hagan enojar", le escribieron a Mariana.

Mariana y Vicente Jr llevan saliendo desde el 2021 aunque ella es 19 años menor que él. A la influencer la han llegado a llamar la "Kim Kardashian mexicana", sobre todo cuando tenía el cabello teñido de negro.

