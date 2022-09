Novia de Juan Osorio revela que ella no se tatuaría el nombre del productor y estas son las razones

Dicen que el amor puede llevar a cualquiera cometer locuras, y ahora que el productor Juan Osorio está perdidamente enamorado de su joven novia, la actriz Eva Daniela, puede confirmarlo. Hace unos días y a sus 65 años, el realizador decidió tatuarse la inicial del nombre de su pareja y hasta compartió el momento en sus redes sociales.

Ahora, es la pareja de Osorio quién reaccionó a este romántico detalle por parte de su novio y reveló que ella presionó al realizador, por el contrario, la idea de llevarla para siempre en la piel, salió del propio Juan.

“Él me lo propuso, me dijo: “¿Sabes qué? me quiero hacer un tatuaje de tu letra”, y se puso la D porque él me dice Dani. Estoy muy contenta, nunca nadie se había hecho un tatuaje por mi”, dijo en entrevista retomada por el periodista Edén Dorantes.



Este fue el tatuaje que Osorio se hizo Foto: Instagram

Aunque Eva Daniela estaba muy sonriente al principio, todo cambió cuando fue cuestionada sobre si ella estaría dispuesta a regresarle el detalle y tatuarse el nombre de su amado, pues entre risas nerviosas admitió que, por el momento, es algo que tiene descartado.

“No sé, todavía no, por mis papás. A ellos no les gusta mucho eso”, dijo, pero al final remato: “Todo puede pasar”.

La actriz destacó que para ella es muy importante tomar en cuenta las opiniones de sus padres en cualquier aspecto de su vida, pues se considera una mujer con valores y muy cercana a su familia: “Soy una persona familiar, de valores y los considero porque ellos me dieron una educación y se preocupan mucho por él

Sobre su relación con el productor aseguró que es un amor genuino y que espera que dure para toda la vida: “Estoy muy contenta con él, me encantaría durar toda la vida con él porque es un hombre al que yo amo con todo mi corazón”, finalizó.

