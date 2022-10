Noelia: del éxito de la canción “Candela” a triunfar en las redes sociales de contenido pago

Luego de que su cuenta de Instagram fuera bloqueada, Noelia migró su perfil a la nueva red social Celebriffy. Si bien la cantante contaba con muchísimos seguidores en la plataforma de fotos y videos, que le dejaban comentarios de buenos deseos y además estaban pendientes de sus proyectos, la cuenta fue cerrada y decidió seguir en contacto con sus fans de otra manera.

Desde la red social creada por ella misma, Celebriffy, Noelia decidió estar en contacto con su público ya que su pérfil mutó, dejó la música y los éxitos com "candela" y se convirtió en modelo de contenido pago. Así lo ha detallado el programa “El Chiquilín”, de la radio de Dallas, en donde mencionaron que los fans de la intérprete de "Candela" han compartido que seguirán a Noelia, así tengan que dejar Instagram.

Leer más: Noelia aclara si hará contenido para adultos con Sabrina Sabrok

Las fuertes declaraciones sobre el abandono de Instagram por parte de la cantante, están inspirando a otras personas a conocer otras redes sociales, como es el caso de las que es propietaria la también empresaria. En el caso de Noelia, en su cuenta el número de seguidores continúa en aumento, en especial por el tipo de contenido que ahí se encuentra, es quizá hasta más coqueto que lo encontrábamos en la red social de la camarita.



Noelia. Fuente: Twitter

La molestia de los fans de la artista de inmediato comenzó a hacerse notar, no solo en la radio, también en sus propias cuentas de sus respectivas redes sociales. Probablemente la decisión de Instagram de cerrar su cuenta no haya sido la más acertada, porque pueden haber otras celebridades que suben contenido todavía más revelador que Noelia a Celebriffy.

Leer más: Noelia ha aprendido a vivir con el vitíligo desde hace 15 años

Otro caso parecido al de la cantante es el del rapero Kanye West, a quien también le bloquearon la cuenta no solo en Instagram sino también en Twitter, aunque en su caso particular fue por una publicación antisemita que realizó el ex de Kim Kardashian.