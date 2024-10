Morelia.— El premio a Mejor actriz que Karla Sofía Gascón ganó en Cannes hace unos meses por el filme Emilia Pérez está en sal y cal.

“Está en el mejor de sitio de mi casa y además lo cargo al sol y lo pongo con sal y cal porque es un cuarzo, entonces no quiero que me de mala vibra”, dijo ayer al término de la conferencia inaugural del Festival Internacional de Cine que comenzó en esta ciudad.

Con la proyección del largometraje, que llegará a salas mexicanas en enero próximo, iniciaron las actividades del FICM (por sus siglas), incluyendo una alfombra roja.

Emilia Pérez cuenta la historia de un poderoso narcotraficante mexicano, quien contrata a una abogada para encontrar al mejor médico que le ayude en su transición a mujer.

Gascón comparte créditos con las estadounidenses Zoe Saldaña y Selena Gomez, así como la mexicana Adriana Paz, quienes también se alzaron con dicho galardón en el certamen francés.

Junto con el realizador galo Jacques Audiard (Un profeta) y Adriana, la actriz española sostuvo un encuentro con la prensa, en el que uno de los cuestionamientos fue cómo sería tomado en el mundo el hecho de retratar en cine a un México con narcos y desapariciones.

“En las funciones (en otros festivales) la gente termina amando México, país al que no lo define la violencia, (dicen) que es un lugar donde la gente se puede superar.

“A lo mejor me meto en un asunto que no me llama, pero yo pienso en España y en todos los países de Europa donde se consumen drogas y hay narcos”, detalló.

“Es como cuando a los españoles les dicen que son toreros todos y el pueblo mexicano tiene cosas maravillosas, yo no me he encontrado jamás con ningún narco”, subrayó.

Audiard, el realizador, apuntó que en el fondo, en la historia hay optimismo: “La cuestión de la doble vida: la primera es la que estamos viviendo y luego, Manitas (personaje de Karla), quiere una segunda, y eso le pasa a todos”, expresó.

